В МИД заявили о появлении нового украинского оружия в Африке

МИД: у боевиков в Африке появились новые дроны украинского производства

У африканских боевиков появились новые модели беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом глава департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин заявил ТАСС.

Отвечая на вопрос, попадает ли в Африку разворованное на Украине оружие, дипломат отметил, что речь идет о более современных типах вооружений. В частности, Башкин назвал достаточно продвинутую модель украинских дронов, системы радиоэлектронной борьбы не только для FPV-беспилотников, но и тяжелых аппаратов типа «Баба-яга»,

По словам дипломата, украинские военные советники находятся на территории туарегов в северном приграничье Мали и в других районах, где действуют джихадисты. Они обучают террористов использовать современные виды оружия, как украинского, так и западного. Башкин подчеркнул, что и МИД, и Африканский корпус» в последнее время имеют информацию о появлении у джихадистов новых типов современного оружия.

17 июля заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко заявил, что украинские наемники пытаются создать «второй фронт» против России в Африке.

Ранее Лавров рассказал о деятельности украинских наемников в Африке.

Борислав Агаджанов