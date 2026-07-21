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В НАТО обеспокоились работами ядерно-оружейной направленности в ФРГ

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Флаг ФРГ
Флаг ФРГ.
Источник изображения: Michael Sohn/AP

СВР: одна из стран НАТО обеспокоена работами ядерно-оружейной направленности ФРГ

В министерстве одной из ведущих стран НАТО обеспокоены активно ведущимися в Германии научными исследованиями, направленными на разработку ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР).

По данным СВР, западные партнеры Германии обращают внимание на значительный размах проводимых ею исследований в таких чувствительных сферах, как специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика, в которые в общей сложности вовлечены 30 национальных университетов. Среди них — Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Университет Людвига-Максимилиана в Мюнхене, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена и Берлинский технический университет, а практические эксперименты проводятся на шести действующих при этих научных центрах исследовательских реакторах.

В мае зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что приближение Германии к ядерному оружию даст возможность России обратиться ко всем необходимым мерам реагирования в области ядерного сдерживания. По его словам, в общественно-политический дискурс ФРГ пока не слишком громко, но настойчиво вбрасываются посылы о необходимости подумать над получением собственного ядерного оружия.

Ранее в бундестаге обвинили Мерца во втягивании Германии в войну с Россией.

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Страны
Германия
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
Ядерный щит
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