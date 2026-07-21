Балицкий: эффективность дронов ВСУ в Запорожской области значительно упала

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Эффективность атак дронов ВСУ в Запорожской области значительно упала, заявил глава региона Евгений Балицкий на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

"Все энергетические объекты взяты под контроль, в том числе дорога Р-280, которая снабжает Крым", — отметил губернатор.

По его словам, этому способствовало применение новых и совершенствование имеющихся средств борьбы с БПЛА.

Говоря о ситуации в Энергодаре, Балицкий назвал ее сложной, но контролируемой.

"Противник, не имея никаких успехов на фронте, <...> кошмарит мирное население, выбивает инфраструктуру", — рассказал он.

Однако военные, силовики и администрация Запорожской области принимают все меры, чтобы решить этот вопрос, подчеркнул глава региона.