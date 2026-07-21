Компания "Бюро 1440" запустила вторую низкоорбитальную группировку спутников

ЦАМТО, 20 июля. Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в ИКС Холдинг) продолжает развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления услуг связи нового поколения, сообщила компания.

"В воскресенье, 19 июля состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов компании", – говорится в сообщении "Бюро 1440".

"После выведения на опорную орбиту космические аппараты успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление Центром управления полетами "Бюро 1440", – отметили в компании.

После завершения проверок и ввода в эксплуатацию спутники начнут переход на целевую орбиту.

"Бюро 1440" – российская аэрокосмическая компания, разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием. В марте "Бюро 1440 " вывело на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет", напоминает "РИА Новости".

Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Пакетный запуск выполнен с применением системы отделения собственной разработки, отметили разработчики.

Целевой срок старта коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки – 2027 год. Первые тесты с клиентами пройдут уже в 2026 году. Всего для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту будет выведено более 250 космических аппаратов. Космические аппараты нового поколения учитывают результаты экспериментальных миссий "Рассвет-1" и "Рассвет-2", но превосходят их по ключевым характеристикам.

Спутники разрабатываются и производятся на предприятиях "Бюро 1440". Всего в компании работает более 3 тыс. инженеров и производственных сотрудников.