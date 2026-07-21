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ЦАМТО

Германия и Франция свернули совместную программу разработки перспективного танка MGCS

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Слайд из презентации нового основного танка MGCS
Слайд из презентации нового основного танка MGCS.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 20 июля. По итогам последнего заседания франко-германского Совета министров из официальных формулировок исчезло упоминание о разработке "единой бронетанковой платформы" в рамках программы Main Ground Combat System (MGCS).

При этом Минобороны Германии заявило, что стороны продолжат работу над "платформонезависимыми технологиями" для перспективных пилотируемых и беспилотных бронированных платформ и их сетевого взаимодействия с основными боевыми танками.

Программа MGCS была инициирована в 2017 году и предусматривала создание единого семейства боевых машин на общем шасси для замены немецкого танка Leopard 2 и французского Leclerc, с вводом в эксплуатацию ориентировочно с 2040 года. В апреле 2024 года Германия и Франция подписали меморандум о взаимопонимании по промышленным обязательствам в рамках MGCS, в котором единое шасси прямо определялось как основа всего семейства машин программы.

Однако стороны не достигли согласия по ключевым системам – башне и артиллерийскому комплексу, что заставило перейти к раздельной разработке национальных вариантов вооружения с последующим выбором по итогам испытаний. Такой подход нарушил исходный принцип программы – исключение дублирования исследовательских и конструкторских работ между двумя странами.

Изменение формулировок совпало с ранее выявленными разногласиями по распределению промышленных работ между французской компанией Nexter (в составе KNDS France) и немецким концерном Rheinmetall, присоединившимся к программе в 2019 году. Генеральный директор Rheinmetall Армин Пеппергер в июне 2026 года допустил риск выхода Франции из программы MGCS, отметив, что участники (Rheinmetall, KNDS и Thales) получили суммарно лишь 25 млн. евро с момента запуска программы.

По словам А.Пеппергера, в ходе переговоров Франция обсуждала сокращение своего финансового вклада в программу более чем на половину от изначально запланированного объема. Он также заявил, что при сокращении финансирования, срок реализации программы MGCS до 2040-х годов "становится крайне проблематичным".

Напомним, что изменение статуса MGCS произошло вскоре после решения Германии и Франции не продолжать совместную программу истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS). Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к выводу об отсутствии перспектив выхода из многомесячного тупика между оборонными компаниями, участвующими в проекте FCAS.

Параллельно Франция ведет разработку промежуточного танка под названием CAPINT, сочетающего башню с артиллерийской системой ASCALON и шасси на базе Leopard 2A8 германского производства. Программа изначально была рассчитана на выпуск порядка 200 машин для замены Leclerc в ожидании MGCS. Германия, в свою очередь, рассматривает национальную программу Leopard 2AX либо Leopard 3, а также участвует в отдельном проекте MARTE (Main Armoured Tank of Europe) с участием KNDS Germany и Rheinmetall.

Официальные представители Германии и Франции не объявляли о формальном закрытии программы MGCS. Однако изменение формулировок в итоговых документах Совета министров эксперты интерпретируют как фактический отказ от концепции единого танка при сохранении сотрудничества по вспомогательным технологиям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Продукция
Leclerc
Leopard-2
MGCS
Компании
Nexter
Rheinmetall
Thales
Проекты
Истребитель 5 поколения
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