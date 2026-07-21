GDLS-Canada поставит бронемашины ACSV ВС Канады и Украины

ЦАМТО, 20 июля. Компания General Dynamics Land Systems-Canada (GDLS-Canada) 16 июля объявила о заключении с правительством Канады соглашения о стратегическом партнерстве.

В рамках соглашения объявлено о подписании контракта стоимостью 2 млрд. долл. на поставку 190 дополнительных бронированных машин боевого обеспечения ACSV (Armored Combat Support Vehicle) с колесной формулой 8x8 для ВС Канады и еще 35 ед. для ВС Украины.

Как заявлено, стратегическое соглашение укрепляет взаимоотношения между Канадой и GDLS-Canada в сфере разработки, поставки и технического обслуживания бронемашин. Оно также позволит упростить процесс совместной разработки перспективных технологий в области бронетехники, интеграции решений для противодействия существующим и новым угрозам, а также внедрения новых направлений модернизации.

Контракт на поставку 190 бронемашин ACSV заключен как дополнение к действующему соглашению с GDLS-Canada на закупку 360 ед. ACSV, подписанному в 2019 году.

ВС Украины 35 бронемашин ACSV будут переданы безвозмездно.

Всего с 1977 года компания GDLS-Canada поставила ВС Канады и союзных государств более 11 тыс. легких бронемашин. Более 600 канадских поставщиков поддерживают производство бронемашин LAV.

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью около 2 млрд. канад. долл. (1,5 млрд. долл. США) на поставку ВС Канады 360 бронемашин ACSV был заключен с компанией General Dynamics Land Systems-Canada в сентябре 2019 года. Соглашение также включало начальный комплект запчастей, техническую документацию, пакеты поддержки и подготовки личного состава. Бронемашины должны быть поставлены в восьми вариантах: санитарной машины, БРЭМ, инженерной машины, мобильной ремонтной мастерской, машины РЭБ, машины для перевозки войск и машины управления.

Первые четыре бронемашины были поставлены ВС Канады в октябре 2023 года.

В июле 2022 года власти Канады объявили о передаче 39 бронемашин ACSV, первоначально заказанных для ВС Канады, Вооруженным силам Украины. Новая техника была поставлена прямо "с конвейера" предприятия General Dynamics Land Systems в Лондоне (пров.Онтарио).

В ноябре 2022 года ВС Канады заключили с General Dynamics контракт на поставку 39 дополнительных машин ACSV для замены переданных Украине. Стоимость заказа составила 165 млн. канад. долл.

В ходе визита в Канаду президента Украины В.Зеленского 22 сентября 2023 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении в течение трех лет направить 650 млн. канад. долл. на поставку Украине еще 50 бронемашин ACSV, включая 10 санитарных машин. Их поставки начались в июне 2024 года. Начальная готовность к боевому применению ACSV достигнута в январе 2025 года.

ACSV представляет собой модернизированный в соответствии с требованиями ВС Канады вариант бронемашины LAV 6.0. Боевая масса ББМ – 29,4 т. В числе основных изменений: модернизация привода (замена двигателя на более мощный 450 л.с., усиление подвески, ходовой части и тормозной системы), повышение баллистической и противоминной защиты, улучшение безопасности и комфорта экипажа (установка сидений, снижающих воздействие мин и самодельных взрывных устройств, а также перекомпоновка боевого отделения), модернизация систем связи и управления огнем.