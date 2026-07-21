Наземные роботы ВСУ уничтожаются одним FPV-дроном из-за их медлительности

БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Наземные роботизированные платформы ВСУ уничтожаются одним FPV-дроном из-за их медлительности и неспособности маневрировать, заявил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА Вооруженных сил РФ с позывным Лис.

"Роботизированные платформы достаточно простая цель. Едет медленно, не уворачивается и обычно достаточно одного дрона для уничтожения", - сказал РИА Новости военный.

Уничтожение этих платформ, как подчеркнул Лис, наносит серьезный удар по логистике подразделений ВСУ в Харьковской области. Срыв поставок боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции, по его оценке, напрямую снижает боеспособность украинских боевиков, добавил он.

Командир взвода уточнил, что операторы российских разведывательных и ударных дронов постоянно отслеживают перемещения наземных роботов и атакуют их в тот момент, когда те вынуждены пересекать открытые пространства.

По его словам, военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили 10 наземных роботизированных платформ в Харьковской области.