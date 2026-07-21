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Вестник Мордовии

Запускаемые с Су-57 новейшие "квадратные" стелс-ракеты Х-69 наносят урон ВСУ

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Источник изображения: Фото: АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех)

Противник неоднократно жаловался, что российские ракеты нового поколения Х-69 уже много раз эффективно уничтожали различные важные наземные объекты, даже те, что прикрываются западными комплексами противовоздушной обороны, такими как MIM-104 Patriot.

Судя по последним сообщениям, в настоящее время "шестьдесят девятые" освоили уже новые для себя виды применения - с их помощью поражаются морские цели, находящиеся во вражеских территориальных водах у побережья Одессы.

Похоже, у противника паника, так как у ВСУ нет никаких возможностей защитить идущие или, наоборот, выходящие из портов суда.

Считается, что основными носителями Х-69 являются наши самолеты пятого поколения Су-57. В то же время, как отмечалось, их могут применять Су-30СМ, Су-34 и Су-35.

Как отмечалось, "шестьдесят девятая" отличается формой корпуса с квадратным сечением, которая способствует снижению радиолокационной заметности и улучшает возможность внутрифюзеляжного размещения.

Судя по открытым данным, ее максимальная скорость полёта составляет тысячу километров в час, дальность - четыреста километров. Она может лететь над землей на высоте всего двадцать метров.

Тимофей Китаев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Patriot ЗРК
ПАК ФА
Су-30
Су-34
Су-35
Компании
РОЭ
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