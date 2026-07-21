Тишь на гладь: спецкомплекс начал защищать российские порты от диверсантов

«Корвет» позволяет обнаруживать катера-камикадзе, подводные аппараты и боевых пловцов возле охраняемых объектов

Специальный комплекс начал защищать российские порты и важные прибрежные объекты от диверсантов, безэкипажных катеров и автономных необитаемых подводных аппаратов. В перспективе новинка сможет прикрывать целые районы и с воздуха — она получит функцию противодействия БПЛА, узнали «Известия». Надежная защита прибрежной инфраструктуры сейчас особо актуальна — БЭКи пытаются атаковать порты, а гражданские суда стали минировать диверсанты-подводники. Новый комплекс позволит усилить оборону важных прибрежных объектов в условиях угрозы террористических атак, отмечают эксперты.

Найдет и под водой

Новый комплекс «Корвет» предназначен для защиты портов и особо важных морских и береговых объектов от диверсионных действий со стороны моря. В его состав входят радиолокационные станции (РЛС) сантиметрового и миллиметрового диапазонов «Нева-Б» и «Нева-БС», гидроакустическая станция «Маяк-С», телевизионно-оптическая система «Нева-ТВ» и мобильный пост технического наблюдения, куда поступает и где обрабатывается оператором вся полученная аппаратурой информация. Комплекс был разработан в концерне «Морское подводное оружие — Гидроприбор».

— Благодаря интегрированной в единую систему аппаратуре, «Корвет» позволяет проводить комплексный мониторинг береговых районов, надводной поверхности и подводной среды, — рассказали «Известиям» в компании-разработчике. — Он может классифицировать и сопровождать цели, определять их координаты и параметры движения, а также автоматически передавать полученную информацию оператору, который дежурит в помещении мобильного поста технического наблюдения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Новинка способна защитить объект от массированной атаки с моря. Аппаратура комплекса может одновременно вести несколько десятков подводных, надводных или наземных объектов. Это позволяет охране объектов вовремя предпринять соответствующие защитные меры, отметили разработчики.

Одна из главных особенностей нового комплекса — возможность выносить подводные гидроакустические станции на расстояние более 15 км от объекта охраны. Это позволяет существенно увеличить площадь охраняемого района для перехвата диверсантов-подводников, ударных или разведывательно-диверсионных средств противника.

В дальнейшем «Корвет» планируется дополнить системой контроля воздушного пространства и обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Комплекс поможет защитить военно-морские базы, порты, корабли и важные береговые объекты от ударов противника, что сейчас особо актуально, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Мы отбиваем атаки БЭКов не первый год, — отметил он. — Новинка благодаря РЛС позволит вовремя предупреждать об их приближении. Но особенно важна способность нового комплекса с помощью гидрофонов находить цели в толще воды. У противника уже есть подводные аппараты, которые могут действовать на приличных глубинах.

Сейчас наши Вооруженные силы активно борются с инфраструктурой ВМС Украины, обеспечивающей действия подводных дронов. В частности, 13 июля в порту Черноморск был поражен плавучий док, использованный украинскими силами для хранения и спуска на воду автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), сообщили в Минобороны РФ.

Пресечь террористические атаки

Недружественно настроенные страны Запада не скрывают своих планов экономической войны против России с целью нанесения нам максимального ущерба, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Порты, через которые идет львиная доля нашей международной торговли, — одна из приоритетных целей. Их важно вовремя прикрыть, — пояснил он.

Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky Источник изображения: iz.ru

Против России стараются использовать всю номенклатуру сил и средств — БПЛА, безэкипажные катера-камикадзе, подводные ударные аппараты. Были случаи диверсионных атак на суда, которые заходили или собирались посетить российские морские гавани, напомнил он.

— Видеоматериалы об уничтожении украинских БЭКов появляются чуть ли не ежедневно, — отметил Дмитрий Болтенков. — Об их действиях многое известно.

Но есть еще и тихая диверсионная подводная война, которая ведется против нашей портовой инфраструктуры и заходящих в гавани торговых судов.

В частности, в конце мая был предотвращен террористический акт на газовозе «Аррхениус», прибывшем из бельгийского порта Антверпен в Ленинградскую область, сообщали в ФСБ России. В ходе осмотра подводной части корпуса водолазы нашли посторонние предметы, прикрепленные к днищу судна. Это были взрывные устройства, изготовленные по типу морских магнитных мин, предположительно, одной из стран НАТО. Тогда же в Усть-Луге повреждения получили танкер Koala и судно Eco Wizard — на нем была зафиксирована утечка аммиака.

Комплекс «Корвет». Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас гражданские суда, пришедшие из-за границы, проходят обязательный осмотр, в том числе и подводной части, на наличие подозрительных предметов. Ужесточение контроля ввели после ряда инцидентов, имеющих признаки внешнего вмешательства, которые были зафиксированы еще в 2025 году.

Подобные теракты — не надуманная опасность, отметил Дмитрий Болтенков. В нескольких странах НАТО есть хорошо подготовленные кадры для проведения подводных диверсий как в портах, так и на инфраструктурных объектах, и на судах.

В Европе можно выделить британцев и итальянцев, имеющих хорошую школу, напомнил эксперт. Особо известен Лодочный отряд (Boat troop), входящий в британскую SАS (Special Air Service). Подобные силы могут в любой момент задействовать против России, отметил эксперт.

— Причем диверсантам не надо будет работать под своим флагом, — отметил Дмитрий Болтенков. — Они могут быть задействованы в качестве «отпускников» или наемников, скажем так, «давно потерявших связь со своими вооруженными силами». Это позволит избежать странам-устроителям терактов обвинений в государственном терроризме.

Необходимое оборудование и боеприпасы — от компактных подводных буксировщиков до магнитных мин, которые крепятся к днищам кораблей, — давно разработаны и опробованы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Источник изображения: iz.ru

Сложившаяся внешнеполитическая обстановка делает вопросы безопасности, связанные с функционированием морской инфраструктуры, одними из самых важных, отмечают эксперты.

Модернизация комплекса позволит «Корвету» выстроить универсальную эшелонированную систему обороны для отражения воздушных, надводных и подводных атак. В сложившейся внешнеполитической обстановке надежная защита портов и береговых объектов приобретает стратегически важное значение, и новый комплекс должен усилить их оборону.

Федор Горбунов