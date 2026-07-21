Войти
Военное обозрение

В США восстановят производство ложных целей для перегрузки ПВО

335
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Raytheon сообщила, что готовится возобновить производство ложных целей воздушного базирования ADM-160 MALD для армии США и европейских союзников Вашингтона по НАТО. Соответствующее производство предполагается наладить как на территории США, так и в одной из стран Евросоюза. В Raytheon также добавили, что в настоящее время ведутся работы над модернизацией ADM-160, которая позволит оснащать их дополнительной полезной нагрузкой, в том числе боевой частью.

Поскольку необходимая для серийного производства ADM-160 MALD производственная линия не была полностью заброшена, а использовалась для технического обслуживания и испытаний, заявлено, что первые поставки ложных целей могут начаться в течение двух лет после заключения контракта. ADM-160 MALD в зависимости от модификации несет оборудование радиоэлектронной борьбы или усиления сигнатуры, выполняя роль отвлечения ПВО от других целей.

В то же время НАТО готовит ударный тандем LCM Mk2 — DELUGE для прорыва противовоздушной обороны на Европейском или Азиатском театре военных действий. Тактическая крылатая ракета большой дальности LCM Mk2, разработанная концерном MBDA на базе корабельной MdCN/NCM, представляет собой высокоточную систему большой дальности с дальностью полета около 1000 км и боевой частью массой 300 кг.

Разрабатываемый в рамках того же проекта беспилотный аппарат DELUGE предназначен для перегрузки радиолокационных и зенитных средств противника на этапе пребывания на маршрутах крылатых ракет LCM Mk2. Совместное применение LCM Mk2 и DELUGE формирует эшелонированный удар, при котором дроны-ловушки отвлекают и подавляют РЛС обнаружения и наведения, таким образом обеспечивая возможность для прорыва крылатых ракет через эшелонированную систему ПВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Leonardo
MBDA
Raytheon
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 06:25
  • 1
Комментарий к "Жуткий схематизм в теории прибавочной стоимости Маркса и ее научная несостоятельность."
  • 21.07 05:46
  • 8
Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
  • 21.07 03:48
  • 1
Российские порты прикрыли «Корветом»
  • 21.07 03:43
  • 1
США создали дешевый Patriot
  • 21.07 03:35
  • 1
Станут ли европейцы воевать, если до этого дойдет? (The Economist, Великобритания)
  • 20.07 18:15
  • 0
Комментарий к "Какой танк лучше: Challenger 2 или Т-72. Сравнительный обзор (Часть 3)"
  • 20.07 15:47
  • 1
Беспилотный проект
  • 20.07 15:24
  • 16312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.07 12:23
  • 198
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 20.07 06:19
  • 0
Комментарий к "Какой танк лучше: M1 Abrams или Т-90. Сравнительный обзор"
  • 20.07 05:26
  • 0
По поводу ОЧЕНЬ интересной темы - сравнения танков.
  • 19.07 19:21
  • 0
Комментарий к "Почему Первую Мировую войну «забыли»?"
  • 19.07 03:37
  • 0
Комментарий к "Могла ли Россия избежать участия в Первой Мировой?"
  • 19.07 03:03
  • 0
Комментарий к "«Лучше быть голодными, чем русскими»: Шахназаров узнал от латыша, почему Латвия так относится к России"
  • 19.07 02:33
  • 0
Комментарий к "Мифы о нелепых атаках"