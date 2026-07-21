В США восстановят производство ложных целей для перегрузки ПВО

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Raytheon сообщила, что готовится возобновить производство ложных целей воздушного базирования ADM-160 MALD для армии США и европейских союзников Вашингтона по НАТО. Соответствующее производство предполагается наладить как на территории США, так и в одной из стран Евросоюза. В Raytheon также добавили, что в настоящее время ведутся работы над модернизацией ADM-160, которая позволит оснащать их дополнительной полезной нагрузкой, в том числе боевой частью.

Поскольку необходимая для серийного производства ADM-160 MALD производственная линия не была полностью заброшена, а использовалась для технического обслуживания и испытаний, заявлено, что первые поставки ложных целей могут начаться в течение двух лет после заключения контракта. ADM-160 MALD в зависимости от модификации несет оборудование радиоэлектронной борьбы или усиления сигнатуры, выполняя роль отвлечения ПВО от других целей.

В то же время НАТО готовит ударный тандем LCM Mk2 — DELUGE для прорыва противовоздушной обороны на Европейском или Азиатском театре военных действий. Тактическая крылатая ракета большой дальности LCM Mk2, разработанная концерном MBDA на базе корабельной MdCN/NCM, представляет собой высокоточную систему большой дальности с дальностью полета около 1000 км и боевой частью массой 300 кг.

Разрабатываемый в рамках того же проекта беспилотный аппарат DELUGE предназначен для перегрузки радиолокационных и зенитных средств противника на этапе пребывания на маршрутах крылатых ракет LCM Mk2. Совместное применение LCM Mk2 и DELUGE формирует эшелонированный удар, при котором дроны-ловушки отвлекают и подавляют РЛС обнаружения и наведения, таким образом обеспечивая возможность для прорыва крылатых ракет через эшелонированную систему ПВО.