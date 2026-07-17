МС-21 получил рекордное ускорение: завод сократил подготовку в 18 раз

На Иркутском авиазаводе подготовку производства МС-21 значительно ускорили. Время сократилось благодаря новой организации работы

На Иркутском авиационном заводе удалось добиться серьезного ускорения подготовки производства пассажирского лайнера МС-21. После масштабной оптимизации внутренних процессов время от запуска заказа до выдачи производственного задания сократилось почти в 18 раз. Такой результат стал одним из самых заметных достижений предприятия за последнее время.

Если ранее подготовка занимала до 357 часов, то теперь этот процесс укладывается всего в 19–35 часов. Это позволяет значительно быстрее запускать сборку самолета и эффективнее использовать производственные мощности.

Что изменилось на производстве

Основные преобразования затронули агрегатно-сборочный цех. Там изготавливаются и собираются ключевые элементы будущего самолета. На предприятии пересмотрели организацию подготовки производства сразу по нескольким направлениям.

Специалисты модернизировали работу системы ERP-LN, ускорили процедуры комплектации деталей и материалов, а также полностью пересмотрели схему снабжения рабочих мест. Благодаря этому удалось устранить множество лишних операций и сократить время ожидания между этапами производства.

Количество согласований сократилось почти в четыре раза

Одним из главных факторов ускорения стало уменьшение числа внутренних согласований. Если раньше производственный процесс требовал 58 различных взаимодействий между подразделениями, то теперь их осталось всего 16. Кроме того, значительно сократилось количество сотрудников, участвующих в подготовке производственного задания. Вместо 24 специалистов теперь достаточно девяти человек. Это позволило сделать процесс более прозрачным и избавиться от дублирующих функций.

Почему это важно для программы МС-21

МС-21 считается одним из ключевых проектов российского гражданского авиастроения. В условиях растущего спроса на отечественные самолеты скорость подготовки производства становится одним из важнейших факторов увеличения темпов выпуска. Сокращение времени подготовки почти в 18 раз означает, что предприятие сможет быстрее запускать новые производственные циклы, эффективнее использовать оборудование и персонал, а также повысить общую производительность без масштабного расширения штата. Подобная оптимизация особенно важна на фоне программы импортозамещения и планов по увеличению серийного производства российских пассажирских лайнеров.

Шаг к увеличению выпуска самолетов

Проведенная модернизация показывает, что рост эффективности возможен не только за счет строительства новых мощностей, но и благодаря грамотной организации производственных процессов. Ускорение подготовки заказов позволяет быстрее переходить к непосредственной сборке самолетов, сокращать производственные издержки и повышать устойчивость всей программы МС-21. Полученный опыт может быть использован и на других предприятиях авиационной отрасли, где аналогичная оптимизация способна существенно увеличить темпы выпуска отечественной авиационной техники.

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