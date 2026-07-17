Войти
Деловая газета "Взгляд"

Asia Times объяснила мотивы военной инициативы Макрона по Украине

529
0
0
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на саммите G7 во Франции.
Источник изображения: © AP Photo / Yoan Valat

Соглашение о поставках вооружений на Украину рискует сорваться из-за вероятного отказа европейских стран оплачивать амбициозные проекты французского лидера, отмечают мировые СМИ.

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Киева является исключительно политическим жестом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание Asia Times. Европейский союз вряд ли согласится оплачивать производство вооружений для отправки на Украину.

"Разумеется, он хотел переплюнуть президента США Дональда Трампа – это и послужило реальной политической основой для сделки между Парижем и Киевом", – отмечает автор материала. При этом американский план также имеет изъяны из-за нежелания НАТО финансировать лицензии корпорации Lockheed на перехватчики для комплексов Patriot.

Журналисты подчеркивают, что отсутствие реального финансирования способно полностью разрушить договоренности. В скором времени европейские государства могут открыто отказаться спонсировать оборонно-промышленный комплекс Франции за счет собственных бюджетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали меморандум о поставке ста истребителей Rafale. Французские военные эксперты усомнились в возможности оплаты такого колоссального количества вооружений.

Позже представители "коалиции желающих" обсудили варианты финансовой поддержки Киева.

Тимур Шайдуллин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Франция
Продукция
Patriot ЗРК
Rafale
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 09:58
  • 1
«Кто командир дивизии – ты или я?» Чем грозит частая смена министров обороны на Украине
  • 16.07 21:38
  • 0
Комментарий к "Шерман в РККА: как надёжный танк стал заложником плохой системы"
  • 16.07 20:30
  • 0
Комментарий к "Снова «Трудно быть богом». Как новый сериал обойдется с книгой Стругацких"
  • 16.07 19:58
  • 1
Комментарий к "Почему советский сериал 1980 года «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» один из лучших экранизированных произведений Артура Конан Дойля?"
  • 16.07 18:15
  • 0
Комментарий к "«Нет аналогов в мире». Почему лучший автомат заряжания для танков не ставят на Т-90М?"
  • 16.07 17:02
  • 0
Комментарий к "Советские асы сбили 45 самолётов США, потеряв один. Поражение которое Америка не может забыть"
  • 16.07 11:40
  • 16303
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 06:56
  • 0
Комментарий к "Почему православная вера в Российской империи держалась исключительно на штыках"
  • 16.07 06:12
  • 0
Пояснения к "А если сравнить некоторые войны"
  • 16.07 01:47
  • 2
Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
  • 15.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Снарядный голод, которого не было: величайшая мистификация Первой мировой"
  • 15.07 13:40
  • 1
На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
  • 15.07 13:27
  • 1
Российский УТС Spectra Tango впервые взлетел с отечественным двигателем
  • 14.07 22:55
  • 0
Комментарий к "Сословный строй сталинского социализма. Как Ельцин и рабочий класс разрушили СССР."
  • 14.07 20:36
  • 0
О советских ОБТ