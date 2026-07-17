Asia Times объяснила мотивы военной инициативы Макрона по Украине

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на саммите G7 во Франции.

Соглашение о поставках вооружений на Украину рискует сорваться из-за вероятного отказа европейских стран оплачивать амбициозные проекты французского лидера, отмечают мировые СМИ.

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Киева является исключительно политическим жестом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание Asia Times. Европейский союз вряд ли согласится оплачивать производство вооружений для отправки на Украину.

"Разумеется, он хотел переплюнуть президента США Дональда Трампа – это и послужило реальной политической основой для сделки между Парижем и Киевом", – отмечает автор материала. При этом американский план также имеет изъяны из-за нежелания НАТО финансировать лицензии корпорации Lockheed на перехватчики для комплексов Patriot.

Журналисты подчеркивают, что отсутствие реального финансирования способно полностью разрушить договоренности. В скором времени европейские государства могут открыто отказаться спонсировать оборонно-промышленный комплекс Франции за счет собственных бюджетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали меморандум о поставке ста истребителей Rafale. Французские военные эксперты усомнились в возможности оплаты такого колоссального количества вооружений.

Позже представители "коалиции желающих" обсудили варианты финансовой поддержки Киева.

Тимур Шайдуллин