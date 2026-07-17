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Военное обозрение

Иран грозит странам залива возвращением к «верблюдам и сандалиям» за удары США

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Источник изображения: topwar.ru

Иран предупредил страны Персидского залива о последствиях американских ударов по иранской энергетической инфраструктуре. Как говорится в заявлении штаба объединенного командования Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия», в ответ Иран атакует инфраструктуру поддерживающих США стран.

Иран грозит арабским монархиям залива возвращением к «верблюдам и сандалиям», если они не остановят США от ударов по иранской энергетической инфраструктуре. Как заявляют в Тегеране, если американцы все же нанесут свои удары, то в ответ иранские ракеты и ударные беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие предприятия, месторождения, порты и все остальное, имеющее отношение к добыче и переработке нефти и газа, а также электростанции.

Если Соединенные Штаты осмелятся нанести удар по иранской инфраструктуре, мы уничтожим каждую единицу инфраструктуры во всем регионе, так, словно ее никогда и не существовало, и вернем арабов в эпоху верблюдов и сандалий.

В руководстве Ирана высказались немного поспокойней, но суть заявления члена Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохаммада Мохбера остается прежней: атака на энергетические объекты Ирана приведет к ответным ударам по энергетической инфраструктуре стран залива.

Сторонники терроризма должны знать, что нападение на безопасность и нанесение ущерба инфраструктуре Ирана – это билет в один конец к уничтожению всей цепочки поставок энергии в регионе.
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