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Военный эксперт нашел слабое место российского лазерного комплекса «Перун»

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

Военный эксперт Тимошенко назвал комплекс «Перун» эффективным против БПЛА

Лазерному комплексу «Перун» для эффективной работы нужна безоблачная погода и полное отсутствие тумана, и тогда он будет эффективным против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт Михаил Тимошенко.

По его словам, «Перун» работает так же, как и другие лазеры, однако в случае с такими комплексами есть одна проблема.

Американцы, например, испытывают лазерное оружие уже давно — в основном в районе Персидского залива, откуда, кстати, сейчас и идет нервная реакция на внешние раздражители. Главное ограничение — погода

Михаил Тимошенко

военный эксперт

Он указал, что погода влияет на естественное расфокусирование луча, и это никак не преодолеть, потому что это закон физики. «Пока принцип "что вижу, то уничтожаю" не работает в полной мере», — отметил эксперт.

Основным ограничителем Тимошенко назвал колоссальные потребности в электроэнергии, без которой нельзя получить луч нужной мощности. При этом комплекс успешно работает на дальности около двух километров.

Об испытаниях российского лазерного «Перуна» стало известно 16 июля. Время непрерывного излучения от аккумуляторной батареи комплекса достигает 15 минут, дальность поражения цели — до 5 километров, время боевого дежурства — до 5 часов.

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