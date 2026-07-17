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Украинская компания Fire Point продолжает активно продвигать проект перспективной антибаллистической системы Freya, представляя новые подробности о ее ключевом элементе зенитной ракете FP-7.x. Согласно заявлениям технического директора Ирины Терех в интервью Janes, разработчик демонстрирует оптимистичный график: первые испытания по прямому перехвату баллистической цели запланированы уже на июль 2027 года.

Заявленные характеристики ракеты впечатляют. В отличие от базовой тактической FP-7 с ее скоростью около 1500 м/с, новая модификация-перехватчик должна достигать 2200 м/с (около 6,5 Маха). Целью является поражение баллистических ракет на высотах 20–25 км в радиусе до 80 км. Однако за этими цифрами скрываются серьезные технические вопросы. На данный момент FP-7.x использует осколочно-фугасную боевую часть, работающую по принципу отклонения цели от траектории, подобно старой американской PAC-2 GEM-T. Для гарантированного уничтожения боеголовки необходима технология hit-to-kill – прямого кинетического удара, как у современных комплексов Patriot PAC-3 MSE или Aster 30. Переход к ней потребует внедрения сложной системы поперечного маневрирования, что ставит под сомнение заявленные сроки.

Проект получил политическую поддержку в рамках так называемой Антибаллистической коалиции, куда вошли Украина и ряд европейских стран. Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал совместные исследования для создания киевской ПРО. Примечательно, что параллельно с разработкой средств защиты Fire Point развивает и ударный потенциал. Базовая ракета FP-7 «Пеликан» позиционируется как средство поражения наземных целей на дальности до 200 км. При этом российские Вооруженные силы регулярно наносят удары по предприятиям, являющимся ключевыми поставщиками компонентов для всей линейки украинских ракет, включая FP-7.