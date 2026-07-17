Королевские ВВС Британии закупили 12 самолетов F-35A для тренировок пилотов, опровергнув их изначальное предназначение для выполнения ядерных миссий НАТО.

Британские военные изменили планы использования недавно закупленных истребителей F-35A, передает портал TWZ.

Директор по возможностям и программам Королевских ВВС вице-маршал Джим Бек на конференции в Лондоне заявил: "Мы купили эти самолеты не из-за их двойной [ядерной] возможности, мы купили их для нашего подразделения переподготовки".

В июне 2025 года Министерство обороны Британии решило приобрести 12 истребителей F-35A в дополнение к парку F-35B. Тогда ведомство подчеркивало способность самолетов нести американские ядерные бомбы B61-12, что должно было усилить позиции страны в НАТО. Однако теперь фокус сместился на тренировочные задачи.

Использование F-35A для обучения обходится дешевле, позволяя сэкономить 25% средств по сравнению с моделью F-35B. Новые самолеты обладают большей дальностью полета и несут больше топлива, что увеличивает время тренировок. При этом для отработки вертикального взлета пилотам придется использовать симуляторы, так как F-35A не обладает такой функцией.

Эксперты сомневаются в возможности применения этих истребителей для ядерных ударов. Самолеты будут базироваться на авиабазе Марх.

Посол России в Лондоне Андрей Келин назвал эту закупку восстановлением воздушного компонента ядерного сдерживания.

Российский сенатор Алексей Пушков указал на агрессивные намерения Лондона на фоне лихорадочного перевооружения.

Мария Иванова