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Деловая газета "Взгляд"

Шведская Saab решила оснастить новые немецкие фрегаты боевыми системами

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Дизайн фрегата проекта MEKO A-200
Дизайн фрегата проекта MEKO A-200.
Источник изображения: TKMS

Шведская компания совместно с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems оборудует четыре противолодочных корабля типа MEKO A-200 новыми радарными комплексами.

Шведская компания Saab в партнерстве с судостроительной корпорацией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) займется разработкой боевых систем для ВМС Германии, передает РИА "Новости".

Сумма контракта оценивается в 8,7 млрд шведских крон, что эквивалентно 900 млн долларов.

"Saab подписала контракт с немецкой оборонной компанией TKMS и получила заказ на создание и установку боевых систем, составных надстроек и датчиков на четырех новых фрегатах типа MEKO A-200 ВМС ФРГ", – отмечается в официальном заявлении предприятия. Основным подрядчиком проекта выступит немецкая сторона.

Соглашение предполагает поставку оборудования в период с 2029 по 2032 год. На корабли установят боевые системы 9LV, радары Giraffe 4A и Giraffe 1X, а также пассивные датчики. В начале июля бюджетный комитет бундестага одобрил выделение около 6,3 млрд евро на закупку четырех таких фрегатов для военно-морских сил страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии отказались от закупки шести фрегатов F126 из-за перерасхода бюджетных средств.

Министр обороны Борис Писториус предпочел более бюджетные корабли MEKO компании TKMS.

Отмена предыдущей масштабной кораблестроительной программы обрушила акции оборонного концерна Rheinmetall на 20%.

Мария Иванова

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Страны
Германия
Швеция
Компании
Rheinmetall
ThyssenKrupp
Проекты
MEKO 200
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