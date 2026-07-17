Шведская Saab решила оснастить новые немецкие фрегаты боевыми системами

Шведская компания совместно с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems оборудует четыре противолодочных корабля типа MEKO A-200 новыми радарными комплексами.

Шведская компания Saab в партнерстве с судостроительной корпорацией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) займется разработкой боевых систем для ВМС Германии, передает РИА "Новости".

Сумма контракта оценивается в 8,7 млрд шведских крон, что эквивалентно 900 млн долларов.

"Saab подписала контракт с немецкой оборонной компанией TKMS и получила заказ на создание и установку боевых систем, составных надстроек и датчиков на четырех новых фрегатах типа MEKO A-200 ВМС ФРГ", – отмечается в официальном заявлении предприятия. Основным подрядчиком проекта выступит немецкая сторона.

Соглашение предполагает поставку оборудования в период с 2029 по 2032 год. На корабли установят боевые системы 9LV, радары Giraffe 4A и Giraffe 1X, а также пассивные датчики. В начале июля бюджетный комитет бундестага одобрил выделение около 6,3 млрд евро на закупку четырех таких фрегатов для военно-морских сил страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии отказались от закупки шести фрегатов F126 из-за перерасхода бюджетных средств.

Министр обороны Борис Писториус предпочел более бюджетные корабли MEKO компании TKMS.

Отмена предыдущей масштабной кораблестроительной программы обрушила акции оборонного концерна Rheinmetall на 20%.

Мария Иванова