Россия обеспечит себя и мир металлами будущего.

Почему весь мир охотится на российские металлы

Россия готова поставить еще один экономический рекорд – на этот раз в металлургии. Россия производит металлы, которые нужны всему миру и прямо сейчас. Чтобы обеспечить растущий спрос, «Норникель» готовится в этом году добыть рекордный объем руды. Почему весь мир охотится за российскими металлами, и как выиграет от этого российский бюджет?

"Мы выходим на рекордные объемы добычи руды: в этом году – более 17 миллионов тонн в Норильском промышленном районе", – рассказал президент "Норникеля", глава "Интерроса" Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Компания являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля.

"Норникелю" также удалось переломить негативную тенденцию в производительности труда и перейти к росту этого показателя, отметил Потанин. По его словам, для этого компания применяет автоматизацию "и даже уже замахнулась на роботизацию горных работ", и все это делает с применением искусственного интеллекта.

Ранее в июле представитель "Норникеля" заявил, что медь впервые за всю историю компании обеспечила наибольшую долю в выручке – выше 30%. Компания связывает это с гонкой за ИИ и "зеленым переходом" в мировой экономике, которой уже сейчас нужен дополнительный 1 млн тонн меди ежегодно.

В компании говорят, что "Норникель" производит металлы, которые нужны всему миру прямо сейчас. Так, медь нужна для цифровой инфраструктуры, никель – для аккумуляторов нового поколения, палладий и платина – для автопрома и химии.

"Ключевой драйвер роста добычи руды – не столько расширение мощностей, сколько рост производительности за счет автоматизации, роботизации и внедрения ИИ в горных работах. Технологическая модернизация позволяет выводить эффективность на новый уровень", – говорит Юлия Катасонова, старший директор рейтингов нефинансовых компаний и ESG рейтингов НРА.

Медь стала основным драйвером выручки компании неслучайно. "Это связано с устойчивым ростом спроса на металл на фоне развития искусственного интеллекта, строительства дата-центров, электрификации транспорта и расширения возобновляемой энергетики.

В отличие от никеля, рынок меди остается структурно дефицитным, так как новые месторождения вводятся медленно, а потребность мировой экономики растет",

– говорит Егор Вершинин, аналитик ФГ "Финам".

В то же время никель сохраняет стратегическое значение благодаря применению в аккумуляторах и производстве нержавеющей стали, однако его рынок сейчас сталкивается с избытком предложения из-за активного роста добычи в Индонезии, добавляет эксперт.

Металлы платиновой группы также остаются важным направлением благодаря спросу со стороны автопрома и химической промышленности, говорит Вершинин.

Дополнительные объемы производства будут ориентированы как на внутренний рынок, так и на экспорт, в частности в страны Азии и Ближнего Востока.

"Для бюджета рост экспорта металлов может означать увеличение налоговых поступлений через НДПИ, налог на прибыль и другие платежи, однако итоговый эффект будет зависеть от мировых цен и валютного курса. Высокая стоимость меди может стать значимым фактором поддержки доходов отрасли", – считает Вершинин.

Катасонова тоже ждет роста доходов бюджета, но скорее через ужесточение налогов.

"На фоне высоких цен вполне возможно, что металлургия станет объектом налогового маневра (повышение НДПИ), что может принести бюджету сотни миллиардов рублей . При этом текущая рентабельность позволяет компаниям выдержать дополнительную нагрузку",

– говорит эксперт.

Помешать новым рекордам "Норникеля" в этом году может много факторов. "Основные риски: санкционное давление, логистические сбои, укрепление рубля и слабый внутренний спрос на фоне жесткой политики ЦБ по ставке. Также ключевая неопределенность – это Китай: его спрос зависит от эффективности стимулов. Есть также производственные риски, которые связаны с ограниченным предложением концентратов. Если эти проблемы не решить, то рекорд по руде не превратится в рекорд по прибыли", – заключает Катасонова.

Ольга Самофалова