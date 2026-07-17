Болгарского премьера Брюссель взял "под наблюдение": слишком пророссийский (Le Monde, Франция)

Le Monde: премьер Болгарии Радев проводит все более пророссийскую политику

Премьер Радев объявил о выходе Болгарии из коалиции, созданной для поддержки Украины, пишет Le Monde. Ранее он добился исключения нескольких россиян из санкционного списка ЕС. Курс Софии все больше похож на двусмысленную политику Будапешта и Братиславы, считают авторы статьи.

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Жан-Батист Шастан (Jean-Baptiste Chastand), Филипп Жаке (Philippe Jacqué)

Новый премьер Болгарии Румен Радев не скрывает пророссийских симпатий, 14 июля он объявил о выходе страны из "коалиции добровольцев", поддерживающей Украину. Однако Болгария по-прежнему участвует в европейских программах помощи Киеву.

Новый премьер-министр Болгарии Румен Радев, избранный 19 апреля, присутствовал в Париже на празднованиях 14 Июля, но не проявил особой любезности к французской дипломатии. В понедельник 13 июля он присутствовал на ужине глав государств и правительств "коалиции добровольцев" в Елисейском дворце по приглашению Эммануэля Макрона. Однако уже на следующий день он объявил, что Болгария покидает это объединение стран, выступающих в поддержку Украины и за укрепление европейской обороны перед лицом российской угрозы (заявления о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ).

"Мы не будем участвовать в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Я убежден: решение этого конфликта — не в затягивании боевых действий, а в сильной дипломатии, способной остановить эскалацию", — заявил он болгарским СМИ на полях парада 14 июля.

Небольшое подразделение президентской гвардии его страны все же прошло по Елисейским полям вместе с солдатами из примерно тридцати европейских стран. При этом Радев подчеркнул, что это участие символизирует лишь "отличные отношения между Болгарией и Францией".

Радев занимал пост президента Болгарии с 2017 по 2026 год — должность в основном церемониальную. Он уже успел зарекомендовать себя в Европе своими пророссийскими высказываниями. Однако с мая, став премьер-министром после кампании, построенной на антикоррупционной риторике, он получил возможность определять внешнюю политику страны. Болгария — это страна с населением примерно в 6,5 миллиона жителей на берегу Черного моря. Радев постоянно призывает к деэскалации, и сразу после избрания он заявил, что Болгария больше не будет оказывать военную помощь Украине. Впрочем, его страна и так уже сделала все возможное с 2022 года: ее заводы по производству боеприпасов советских калибров продолжают массово работать для украинской армии на коммерческой основе.

Радеву 63 года, он бывший летчик-истребитель, начинал как левый политик. Но со временем его позиция стала более размытой. Он сблизился с бывшим премьером Венгрии, националистом Виктором Орбаном, а его неоднозначные заявления о России находят отклик у значительной части болгар. Пророссийские настроения разделяет около трети жителей страны. Болгария вступила в НАТО в 2004 году, а в Евросоюз — в 2007 году. Коалиция Радева "Прогрессивная Болгария" получила на выборах почти 45% голосов и абсолютное большинство в парламенте.

"Антиевропейская риторика"

"Он воспользовался этим и развернул болгарскую внешнюю политику на 180 градусов, ни с кем не посоветовавшись", — считает Весела Чернева, бывшая советница по иностранным делам бывшего прозападного премьера Кирила Петкова (2021–2022 гг.). Она напоминает: "“Коалиция добровольцев” — это прежде всего площадка для обсуждения европейской безопасности. Называть своих партнеров поджигателями войны неразумно". Партия "Демократическая Болгария" также заявила, что Радев "опасно изолировал Болгарию от новой европейской политики безопасности".

Это решение — не единственный тревожный сигнал. Болгария угрожала наложить вето на 21-й пакет санкций ЕС против России, который сейчас обсуждается в Брюсселе. Повод — включение в санкционные списки патриарха Кирилла и двух российских предпринимателей, имеющих бизнес в Болгарии. Министр иностранных дел Велислава Петрова-Чамова заявила во вторник в эфире Euronews: санкции против патриарха могут "усилить антиевропейскую риторику в такой православной стране, как Болгария". София была не единственной европейской столицей, которая хотела избежать санкций против патриарха. Но она единственная заявила об этом публично.

Радев также не поехал на саммит "Украина — Юго-Восточная Европа", который 15 июля провел в Киеве Владимир Зеленский. При этом даже пророссийский президент соседней Сербии Александр Вучич приехал. Дипломатию Радева иногда сравнивают с политикой Орбана, однако она пока далека от курса венгерского экс-премьера. Она скорее напоминает двусмысленные позиции Чехии, Словакии или нового премьера Венгрии Петера Мадьяра. Эти страны либо вообще не участвуют в "коалиции добровольцев", либо выступают в роли наблюдателей — как премьер Чехии Андрей Бабиш.

Добившись исключения трех имен из санкционных списков, Болгария пообещала поддержать 21-й пакет санкций. Пока София не препятствует переговорам о вступлении Украины в ЕС и остается участницей европейского кредита Киеву на 90 миллиардов евро, одобренного в мае. В Брюсселе говорят, что Радева взяли "под наблюдение", однако реальной тревоги нет. Он любит играть на националистических и пророссийских чувствах части болгар, но понимает: страна слишком зависит от ЕС, чтобы пойти на полный разрыв.