ABB расширяет портфель решений по автоматизации производства

Швейцарский технологический гигант ABB объявил о соглашении по покупке британской компании Rotork – ведущего поставщика интеллектуальных решений для управления потоками данных. Как уточняет Marine Link, стоимость сделки составит 5,5 млрд долларов. Она позволит ABB расширить свой портфель и укрепить позиции на рынке промышленной автоматизации.

Приобретение Rotork дополнит существующий бизнес ABB в сфере автоматизации, усилив позиции компании на уровне периферийных устройств. В портфель Rotork входят интеллектуальные решения и программное обеспечение для мониторинга и управления промышленными процессами. После завершения сделки Rotork будет функционировать как отдельное подразделение в рамках бизнес-направления Automation компании ABB.

ABB ABB

В соответствии с условиями предложения акционеры Rotork получат 503 пенса наличными за акцию, что на 60% выше средней цены акций компании за последние три месяца. Кроме того, акционеры имеют право на получение промежуточного дивиденда в размере до 3 пенсов за акцию за период до 30 июня 2026 года.

В 2025 году Rotork заработала около 1 млрд долларов выручки со скорректированной маржой операционной прибыли 24,6%. ABB ожидает, что покупка добавит около 3% к выручке компании и сразу же увеличит операционную маржу EBITA.

Финансирование сделки будет осуществляться за счет существующих денежных средств и кредитных линий. Кроме того, ABB планирует продать свой бизнес Robotics компании SoftBank, что, по ожиданиям, принесет 4,8 млрд долларов чистых денежных средств и укрепит ликвидность компании.

Сделку планируют провести через схему объединения в соответствии с Законом о компаниях Великобритании. Ожидается, что она будет закрыта в первой половине 2027 года – при условии одобрения акционерами Rotork и получения необходимых регуляторных разрешений.

"Мы убеждены в стратегической целесообразности этой сделки, которая расширит наше предложение в области автоматизации на уровне периферийных устройств. В составе нашей компании Rotork сможет ускорить свой рост, сохраняя при этом предпринимательский дух и близость к клиентам, которые сделали этот бизнес столь успешным, – заявил гендиректор ABB Мортен Вирод. – Благодаря крепкому балансу финансов мы имеем возможность для этой сделки и выкупа акций".

В свою очередь председатель совета директоров Rotork Дороти Томпсон отметила, что она и ее коллеги считают, что децентрализованная операционная модель ABB и обязательства сохранить Rotork как отдельное подразделение принесут пользу бизнесу, сотрудникам и другим заинтересованным сторонам. Поэтому Совет единогласно рекомендовал акционерам принять это предложение.

"Сделка по покупке Rotork станет важным шагом для ABB в расширении своего присутствия на рынке промышленной автоматизации. Ожидается, что интеграция двух компаний усилит конкурентные преимущества и откроет новые возможности для роста в сегменте интеллектуальных решений для управления промышленными процессами", – заключает Marine Link.