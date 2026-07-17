Войти
Flotprom

ABB расширяет портфель решений по автоматизации производства

524
0
0

Швейцарский технологический гигант ABB объявил о соглашении по покупке британской компании Rotork – ведущего поставщика интеллектуальных решений для управления потоками данных. Как уточняет Marine Link, стоимость сделки составит 5,5 млрд долларов. Она позволит ABB расширить свой портфель и укрепить позиции на рынке промышленной автоматизации.

Приобретение Rotork дополнит существующий бизнес ABB в сфере автоматизации, усилив позиции компании на уровне периферийных устройств. В портфель Rotork входят интеллектуальные решения и программное обеспечение для мониторинга и управления промышленными процессами. После завершения сделки Rotork будет функционировать как отдельное подразделение в рамках бизнес-направления Automation компании ABB.

ABB

ABB


В соответствии с условиями предложения акционеры Rotork получат 503 пенса наличными за акцию, что на 60% выше средней цены акций компании за последние три месяца. Кроме того, акционеры имеют право на получение промежуточного дивиденда в размере до 3 пенсов за акцию за период до 30 июня 2026 года.

В 2025 году Rotork заработала около 1 млрд долларов выручки со скорректированной маржой операционной прибыли 24,6%. ABB ожидает, что покупка добавит около 3% к выручке компании и сразу же увеличит операционную маржу EBITA.

Финансирование сделки будет осуществляться за счет существующих денежных средств и кредитных линий. Кроме того, ABB планирует продать свой бизнес Robotics компании SoftBank, что, по ожиданиям, принесет 4,8 млрд долларов чистых денежных средств и укрепит ликвидность компании.

Сделку планируют провести через схему объединения в соответствии с Законом о компаниях Великобритании. Ожидается, что она будет закрыта в первой половине 2027 года – при условии одобрения акционерами Rotork и получения необходимых регуляторных разрешений.

"Мы убеждены в стратегической целесообразности этой сделки, которая расширит наше предложение в области автоматизации на уровне периферийных устройств. В составе нашей компании Rotork сможет ускорить свой рост, сохраняя при этом предпринимательский дух и близость к клиентам, которые сделали этот бизнес столь успешным, – заявил гендиректор ABB Мортен Вирод. – Благодаря крепкому балансу финансов мы имеем возможность для этой сделки и выкупа акций".

В свою очередь председатель совета директоров Rotork Дороти Томпсон отметила, что она и ее коллеги считают, что децентрализованная операционная модель ABB и обязательства сохранить Rotork как отдельное подразделение принесут пользу бизнесу, сотрудникам и другим заинтересованным сторонам. Поэтому Совет единогласно рекомендовал акционерам принять это предложение.

"Сделка по покупке Rotork станет важным шагом для ABB в расширении своего присутствия на рынке промышленной автоматизации. Ожидается, что интеграция двух компаний усилит конкурентные преимущества и откроет новые возможности для роста в сегменте интеллектуальных решений для управления промышленными процессами", – заключает Marine Link.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 09:58
  • 1
«Кто командир дивизии – ты или я?» Чем грозит частая смена министров обороны на Украине
  • 16.07 21:38
  • 0
Комментарий к "Шерман в РККА: как надёжный танк стал заложником плохой системы"
  • 16.07 20:30
  • 0
Комментарий к "Снова «Трудно быть богом». Как новый сериал обойдется с книгой Стругацких"
  • 16.07 19:58
  • 1
Комментарий к "Почему советский сериал 1980 года «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» один из лучших экранизированных произведений Артура Конан Дойля?"
  • 16.07 18:15
  • 0
Комментарий к "«Нет аналогов в мире». Почему лучший автомат заряжания для танков не ставят на Т-90М?"
  • 16.07 17:02
  • 0
Комментарий к "Советские асы сбили 45 самолётов США, потеряв один. Поражение которое Америка не может забыть"
  • 16.07 11:40
  • 16303
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 06:56
  • 0
Комментарий к "Почему православная вера в Российской империи держалась исключительно на штыках"
  • 16.07 06:12
  • 0
Пояснения к "А если сравнить некоторые войны"
  • 16.07 01:47
  • 2
Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
  • 15.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Снарядный голод, которого не было: величайшая мистификация Первой мировой"
  • 15.07 13:40
  • 1
На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
  • 15.07 13:27
  • 1
Российский УТС Spectra Tango впервые взлетел с отечественным двигателем
  • 14.07 22:55
  • 0
Комментарий к "Сословный строй сталинского социализма. Как Ельцин и рабочий класс разрушили СССР."
  • 14.07 20:36
  • 0
О советских ОБТ