Японская Terra Drone развивает сотрудничество с ОАЭ в области систем противодействия БЛА

ЦАМТО, 16 июля. Японская компания Terra Drone расширяет свое присутствие в ОАЭ, где, ориентируясь на растущий рынок средств противодействия беспилотным летательным аппаратам, предлагает свои БЛА-перехватчики.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на главного исполнительного директора Terra Drone Тору Токусиге, на стратегию развития компании повлиял анализ опыта конфликтов на Ближнем Востоке.

По словам Т.Токусиге, важнейший вывод из недавних конфликтов на Ближнем Востоке заключается в том, что полагаться исключительно на дорогостоящие ракеты-перехватчики нельзя в случае необходимости отражения крупномасштабных атак с помощью недорогих БЛА.

Одноразовые ударные БЛА дальнего действия, включая платформы типа Shahed, могут производиться с низкими затратами и применяться в больших количествах для нанесения ударов по важным объектам инфраструктуры и военным целям. Это создает значительную нагрузку на традиционные системы ПВО, построенные на базе РЛС обнаружения, систем РЭБ и ЗРК, а также требует существенных финансовых затрат на покупку дорогостоящих ракет для них.

Второй важным уроком является высокий темп развития угрозы со стороны БЛА. Улучшение характеристик скорости, дальности применения, высоты полета, расширение способов обеспечения связи, устойчивость к отсутствию сигнала GPS и изменение тактики атак, происходит чрезвычайно быстро.

По этой причине производители должны совершенствовать перехватчики и применяемое программное обеспечение не раз в нескольких лет, а с периодичностью в несколько месяцев.

При этом крупным оборонным компаниям сложно собственными силами вести разработки в быстро развивающейся области малых БЛА, в первую очередь, с точки зрения сроков и эффективности инвестиций. В результате наблюдается растущая тенденция к интеграции в существующие системы крупных производителей разработанных гибкими стартапами новых технологий дронов-перехватчиков.

Основываясь на опыте последних конфликтов, Т.Токусиге заявил, что Terra Drone уделяет приоритетное внимание снижению производственных затрат и обеспечению возможности выпуска продукции в больших объемах.

При разработке решений компания фокусируется на областях обеспечения автономности выполнения задач с использованием искусственного интеллекта (ИИ), устойчивости к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), простоте интеграции в состав существующих систем противодействия БЛА и предлагает готовые к экспорту разработки.

Terra Drone 7 июля через свою дочернюю компанию Terra Inspectioneering подписала с эмиратской International Golden Group (IGG – дочерняя компания EDGE Group) меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в области противодействия военным БЛА, включая разработку, продажу и техническое обслуживание в регионе БЛА-перехватчиков, которые могут быть интегрированы с соответствующими системами противодействия, оценку других возможностей борьбы с беспилотной угрозой, включая средства обнаружения, полезную нагрузку, наземные системы управления и интеграцию РЛС.

Как заявлено, Terra Drone готова предложить свой опыт в области БЛА-перехватчиков, разведывательных БЛА, поддержки разработки систем противодействия БЛА для вооруженных сил и госструктур, а также защиты важных объектов инфраструктуры.