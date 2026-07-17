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Названы условия для успешного применения «Гераней»-истребителей

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости.

Захаров: «Герани» с ракетами «воздух-воздух» должны иметь прямое управление

Российские дроны «Герань-2», которые оснащают управляемыми ракетами (УР) класса «воздух-воздух» Р-60, могут эффективно поражать цели только под прямым управлением. Условия для успешного применения беспилотных истребителей назвал эксперт Алексей Захаров в публикации для Telegram-канала «Военный осведомитель».

Он отметил, что «Герани» с ракетами малой дальности семейства Р-60 начали применять в конце 2025 года. Ракета с тепловой головкой самонаведения (ГСН) обладает дальностью пуска на малых высотах до 1,5 километра. Угол целеуказания модернизированной Р-60М составляет около 20 градусов, поэтому носитель должен маневрировать для удерживания цели в поле зрения ракеты.

«Герани» с ракетой нужен пилот, который будет наводить Р-60 на летательный аппарат противника. «Только это позволит оператору обнаружить цель, навести на нее "перекрестье прицела", дать команду ГСН УР на поиск цели, убедиться, что цель захвачена и дать команду на пуск», — пишет эксперт.

По словам Захарова, оптико-электронная станция «Герани» должна обладать широким углом зрения для обнаружения воздушных целей.

В мае канал «Военная хроника» писал, что «Герани-2» с ракетами «воздух-воздух» способны ограничить действия авиации Киева.

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Страны
Россия
Украина
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