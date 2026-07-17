Войти
Военное обозрение

«Урок украинской войны»: немецкие танки обзавелись противодроновой сеткой

581
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Длительное время многие немецкие обозреватели критически относились к дооборудованию танков ВС РФ и ВСУ дополнительными средствами защиты, указывая, что это свидетельствует о якобы конструктивных недостатках советской бронетехники и отсутствии адекватных решений, например, в виде КАЗ и «ежовой брони», которые устанавливаются на машины бундесвера.

Однако в итоге немецкое командование пришло к выводу о необходимости дооснащения ОБТ по подобию российской армии. Бундесвер опубликовал серию фотографий с учений «Щит свободы 2026», проведённых в июне 45-й бронетанковой бригадой «Литва» (PzBrig 45) – соединением, дислоцированным в этом прибалтийском государстве.

Источник изображения: topwar.ru

В связи с этим в западной прессе отмечается:

Некоторые незыблемые вещи начинают меняться.

Как указывается, видны противодроновые сетки, расположенные на башнях танков, в частности, Leopard 2A7:

В отличие от сеток, которые встречались на Украине, они закрывают также переднюю часть башни.

Источник изображения: topwar.ru

Столь хлипкая защита не идёт ни в какое сравнение с дооснащением машин на украинском фронте. Но, судя по фото, она пошла в серию, так как однообразными конструкциями обзавелись сразу несколько танков. На этом фоне западные обозреватели указывают:

Это урок украинской войны.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 09:58
  • 1
«Кто командир дивизии – ты или я?» Чем грозит частая смена министров обороны на Украине
  • 16.07 21:38
  • 0
Комментарий к "Шерман в РККА: как надёжный танк стал заложником плохой системы"
  • 16.07 20:30
  • 0
Комментарий к "Снова «Трудно быть богом». Как новый сериал обойдется с книгой Стругацких"
  • 16.07 19:58
  • 1
Комментарий к "Почему советский сериал 1980 года «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» один из лучших экранизированных произведений Артура Конан Дойля?"
  • 16.07 18:15
  • 0
Комментарий к "«Нет аналогов в мире». Почему лучший автомат заряжания для танков не ставят на Т-90М?"
  • 16.07 17:02
  • 0
Комментарий к "Советские асы сбили 45 самолётов США, потеряв один. Поражение которое Америка не может забыть"
  • 16.07 11:40
  • 16303
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 06:56
  • 0
Комментарий к "Почему православная вера в Российской империи держалась исключительно на штыках"
  • 16.07 06:12
  • 0
Пояснения к "А если сравнить некоторые войны"
  • 16.07 01:47
  • 2
Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
  • 15.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Снарядный голод, которого не было: величайшая мистификация Первой мировой"
  • 15.07 13:40
  • 1
На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
  • 15.07 13:27
  • 1
Российский УТС Spectra Tango впервые взлетел с отечественным двигателем
  • 14.07 22:55
  • 0
Комментарий к "Сословный строй сталинского социализма. Как Ельцин и рабочий класс разрушили СССР."
  • 14.07 20:36
  • 0
О советских ОБТ