«Урок украинской войны»: немецкие танки обзавелись противодроновой сеткой

Источник изображения: topwar.ru

Длительное время многие немецкие обозреватели критически относились к дооборудованию танков ВС РФ и ВСУ дополнительными средствами защиты, указывая, что это свидетельствует о якобы конструктивных недостатках советской бронетехники и отсутствии адекватных решений, например, в виде КАЗ и «ежовой брони», которые устанавливаются на машины бундесвера.

Однако в итоге немецкое командование пришло к выводу о необходимости дооснащения ОБТ по подобию российской армии. Бундесвер опубликовал серию фотографий с учений «Щит свободы 2026», проведённых в июне 45-й бронетанковой бригадой «Литва» (PzBrig 45) – соединением, дислоцированным в этом прибалтийском государстве.

Источник изображения: topwar.ru

В связи с этим в западной прессе отмечается:

Некоторые незыблемые вещи начинают меняться.

Как указывается, видны противодроновые сетки, расположенные на башнях танков, в частности, Leopard 2A7:

В отличие от сеток, которые встречались на Украине, они закрывают также переднюю часть башни.

Источник изображения: topwar.ru

Столь хлипкая защита не идёт ни в какое сравнение с дооснащением машин на украинском фронте. Но, судя по фото, она пошла в серию, так как однообразными конструкциями обзавелись сразу несколько танков. На этом фоне западные обозреватели указывают:

Это урок украинской войны.