Quantum Systems поставит ДУМ Mandrill ВС Украины

ЦАМТО, 16 июля. Немецкая компания Quantum Systems 8 июля объявила о подписании с правительством Украины многомиллионного контракта на поставку 10 наземных дистанционно управляемых машин Mandrill.

Контракт также предусматривает поставку 10 автономных грузовиков Zetros AI, оснащенных комплектами автономности Mosaic Ground Autonomy Kit.

Заказанные платформы будут применяться в составе Национальной гвардии Украины (НГУ) для проведения разработок и оценки. Quantum Systems не раскрыла сроки поставок.

Компания Daimler Truck выступит официальным партнером программы, сотрудничая с Quantum Systems при разработках, направленных на интеграцию на платформу Zetros аппаратного и программного обеспечения для автономного применения техники.

Комплект Mosaic Ground Autonomy Kit построен на основе открытой экосистемы Mosaic UXS, которая поддерживает выполнение задач автономного снабжения, применения в составе колонн и мультидоменных операций, интегрируя наземные ДУМ с другими беспилотными системами. Контракт с правительством Украины рассматривается как возможность провести оценку применения автономных грузовиков Zetros и ДУМ Mandrill в условиях боевых действий и использовать накопленный опыт в дальнейших разработках.

Разработанная компанией Quantum Systems ДУМ Mandrill была впервые представлена на выставке EnforceTac в Германии в 2026 году. По данным "Janes Land Warfare Platforms: Logistics, Support & Unmanned", машина может развивать максимальную скорость до 100 км/ч на шоссе, ее габариты – 3,7x1,8x1 м, собственная масса – 1190 кг. По данным Quantum Systems, оснащенная электродвигателем мощностью 150 кВт ДУМ может транспортировать максимальную полезную нагрузку весом более 750 кг, запас хода на электродвигателе превышает 200 км.

Машина с колесной формулой 4х4 может применяться для логистической поддержки, медицинской эвакуации, вытаскивания и эвакуации транспортных средств, а также в качестве пусковой платформы для БЛА.

Открытая архитектура позволяет быстро интегрировать различную полезную нагрузку, включая электронно-оптические / инфракрасные датчики, грузовые контейнеры для снабжения, носилки, системы запуска БЛА, оборудование радиоэлектронной борьбы и инженерное оборудование. Благодаря программному обеспечению и навигации с использованием искусственного интеллекта Mandrill может действовать днем и ночью в условиях отсутствия сигнала GNSS в координации с другими воздушными и наземными средствами.

Закупка наземных дистанционно управляемых платформ для проведения испытаний согласуется с политикой Министерства обороны Украины, заявившего в начале года о намерении перевести на дроны всю фронтовую логистику и уже в первом полугодии 2026 года приобрести 25 тыс. роботизированных платформ.