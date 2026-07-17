Великобритания разрабатывает для Украины дальнобойную ракету в рамках проекта Nightfall

ЦАМТО, 16 июля. Минобороны Великобритании заключило контракты с несколькими промышленными компаниями на создание национальной баллистической оперативно-тактической ракеты (ОТР) с целью поставки изделия ВС Украины в 2027 году.

Ведомство скорректировало тактико-технические требования в сторону их снижения для ускорения разработки и соблюдения установленных сроков. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, осведомленные о деталях программы.

Работа по теме была инициирована МО Великобритании в рамках специальной структуры – целевая группа Taskforce Kindred, а 27 августа 2025 года ведомство опубликовало запрос на информацию (RFI) от промышленности с первоначальными требованиями к изделию: дальность – свыше 600 км, масса боевой части – 300 кг, точность по КВО – не более 5 м. В декабре 2025 года детализированные технические требования были переданы компаниям, подписавшим соглашения о конфиденциальности. Официальное объявление конкурса состоялось 11 января 2026 года.

Теперь Минобороны скорректировало характеристики изделия в сторону их снижения с целью ускорения разработки и удержания стоимости в допустимых пределах.

Обновленные требования к ракете Nightfall следующие: дальность стрельбы – свыше 500 км (снижена с первоначальных 600 км); масса БЧ – не менее 200 кг (снижена с 300 кг); КВО – не более 10 м (снижена с 5 м); время подготовки к пуску – 10 мин.; пуск нескольких ракет с одной машины в течение 15 мин.; смена позиции – не позднее 5 мин. после пуска; пусковая установка – мобильная колесная или гусеничная, с минимальным боезапасом 2 ракеты.

Система управления должна сохранять боеспособность в условиях радиоэлектронного подавления и отсутствия сигнала GNSS (Global Navigation Satellite System).

Максимальная цена изделия (без БЧ и пусковой установки) – 800 тыс. фунтов стерлингов (около 1 млн. долл.; первоначально 500 тыс. фунтов стерлингов). Темп производства – не менее 10 изделий в месяц с возможностью наращивания.

Срок подачи заявок изначально был установлен на 9 февраля 2026 года, заключение контрактов намечалось на март 2026 года. Планируется отбор трех промышленных команд, каждая из которых получает контракт на разработку стоимостью 9 млн. фунтов стерлингов с обязательством создать и поставить первые три прототипа в течение 12 месяцев для испытательных пусков. По данным Bloomberg, контракты в итоге заключены с несколькими компаниями, однако они официально не раскрываются.

Одновременно с Nightfall в рамках той же группы Taskforce Kindred реализуется программа Project Brakestop – разработка крылатого ударного боеприпаса однократного применения дальностью свыше 500 км без американских компонентов (вне режима ITAR – International Traffic in Arms Regulations). По итогам конкурса с участием 27 претендентов к финальному этапу допущены три компании: MBDA UK (изделие Crossbow), MGI Engineering (TigerShark) и Rotron Aerospace (SkyLance). 22 июня 2026 года МО заключило с ними контракты второго этапа на общую сумму 15 млн. фунтов стерлингов для проведения испытаний в Великобритании и на Украине. Единичная стоимость изделий Brakestop оценивается приблизительно в 400 тыс. фунтов стерлингов (529 тыс. долл.).

Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что первые поставки ракеты Nightfall на Украину ожидаются в 2027 году, при этом выбранные разработчики должны представить прототипы для испытательных пусков к апрелю 2027 года. Ряд экспертов указывают на риск сдвига сроков: в качестве примера приводятся задержки по программе Brakestop, первоначально ориентированной на поставку в сентябре 2025 года, а фактически перенесенной на конец 2026 года, то есть смещение составило около полутора лет.