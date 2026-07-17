Сухопутные войска Индонезии получили два новых вертолета Ми-17В-5

ЦАМТО, 16 июля. Центр армейской авиации СВ Индонезии пополнил авиапарк двумя новыми транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-17В-5 производства АО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ; входит в холдинг "Вертолеты России" ГК "Ростех").

Как сообщается в пресс-релизе 31-й штурмовой авиаэскадрильи Центра армейской авиации СВ Индонезии от 12 июля, воздушные суда (регистрационные номера HA-5234 и HA-5235; временные перегоночные обозначения HX-1701 и HX-1702) были приняты на авиационной базе Сухопутных войск Ahmad Yani в г.Семаранг (провинция Центральная Ява).

В рамках процедуры ввода в эксплуатацию оба вертолета выполнили проверочный облет, подтвердивший готовность авиатехники к выполнению задач по предназначению. Облет является обязательным этапом приемки серийной техники перед ее включением в строй.

31-я штурмовая авиаэскадрилья является единственным в структуре СВ Индонезии подразделением, эксплуатирующим вертолеты Ми-17В-5. Подразделение решает задачи воздушной перевозки войск, тактического десантирования, эвакуации раненых, доставки грузов на внешней подвеске, авиационного пожаротушения и поисково-спасательных операций. Поставки осуществлялись в рамках программы военно-технического сотрудничества Индонезии с Российской Федерацией, реализуемой, в том числе, на условиях государственного экспортного кредита.

В 2015-2016 гг. три машины 31-й эскадрильи (HA-5156, HA-5157, HA-5159) выполняли задачи в рамках миротворческой операции ООН MINUSMA в Мали.

С принятием бортов HA-5234 и HA-5235 численность вертолетного парка Ми-17В-5 в составе 31-й штурмовой авиаэскадрильи приближается к целевому показателю в 18 ед., установленному командованием СВ Индонезии. Данный показатель позиционируется как минимально необходимый для обеспечения одновременной переброски пехотного батальона.

По неподтвержденной информации, два поставленных Ми-17В-5 являются первой парой из пяти вертолетов, которые планируется закупить по рамочному контракту. Кроме того, параллельно в декабре 2025 года началась техническая оценка еще одного контракта на 12 единиц Ми-17.