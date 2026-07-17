Сменился гендиректор Кронштадтского морского завода

Новым руководителем Кронштадтского морского завода назначен Леонид Иванов. Об этом сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на данные официального сайта Объединенной судостроительной корпорации и информацию Федеральной налоговой службы России.

С 2010 года Кронштадтский морской завод возглавлял Анатолий Белоев.

Подготовка Кронштадтского морского завода к прибытию атомного ледокола "Урал" КМЗ

Кронштадтский морской завод – один из лидеров в области судоремонта в ОСК, в марте 2026 года предприятию исполнилось 168 лет. Имеет несколько сухих доков. Ремонтирует различные суда (парусники, буровые платформы, атомные ледоколы). Активно разрабатывает аддитивные технологии в судоремонте. В 2023 году был включен в доковую программу ОСК, в начале 2024-го в портфеле заказов завода было порядка 200 судов, часть из которых проходят по линии гособоронзаказа.

Среди крупных проектов Кронштадтского морского завода последних лет: ремонт ледокола "Красин", капитальный ремонт крейсера "Аврора", ремонт дизельных подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка", первой отечественной атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", а также гидрографических судов и боевых кораблей Балтийского и Северного флотов.