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Известия.ru

Минобороны РФ прокомментировало удары по объектам на Украине картинкой

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Минобороны РФ об ударах по Украине: это вам не футбол

Армия России ведет боевую работу по уничтожению объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) без пауз или перерывов. Об этом 15 июля заявили в Министерстве обороны РФ, опубликовав тематическое изображение.

«Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва», — гласит надпись на изображении, опубликованном в канале Минобороны в «Максе».

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Таким образом в военном ведомстве прокомментировали ночные групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и портовой инфраструктуре в Одесской области.

В Минобороны сообщили, что в рамках группового удара ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры в Одесской области в портах Одесса и Южный, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Также российские бойцы поразили предприятие логистической компании «Рапид» в Киеве, где осуществлялись сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также иностранных комплектующих для их производства.

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