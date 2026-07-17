Российская «Паутина» защитит от БПЛА

Госкорпорация «Ростех» представила комплекс «Паутина» для защиты от БПЛА

«Ростех» представил комплекс «Паутина» для защиты от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram сообщила госкорпорация.

Изделие, способное защищать объекты любой площади и высотой более 25 метров, разработано компаниями «РТ-Проектные технологии» и «Стандарт Электрик». «Комплекс состоит из несущих колонн, силовой сети и опор», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что комплекс способен остановить летящий на скорости 250 километров в час 200-килограммовый беспилотник.

В марте «Ростех» сообщил, что холдинг «Росэл» создал устройство «ПРЕС-ВМ» для защиты работающего в потенциально опасных зонах автотранспорта от дронов.

В ноябре госкорпорация рассказала, что этот же холдинг создал новый антидрон линейки «СЕРП» для защиты мостов от БПЛА.