Белоусову в группировке войск «Центр» доложили о работе системы «Свод»

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заслушал доклад командующего группировкой войск «Центр» генерал-майора Константина Нечаева о работе системы «Свод». Об этом 16 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Генерал-майор Константин Нечаев доложил министру обороны, что в рамках десятимесячной опытно-боевой эксплуатации системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «Свод» в объединении выстроена автоматизированная система огневого поражения», — рассказали в ведомстве.

Глава Минобороны дал поручение доработать программно-аппаратный комплекс, чтобы действия расчетов БПЛА получали более детальную и точную оценку. Также Белоусов отметил, что в «Своде» создана «Витрина данных» для обучения нейросетей на основе искусственного интеллекта.

«Что касается искусственного интеллекта в беспилотниках мы создали «Витрину данных», чтобы производители включились в работу по обучению нейронных сетей. Главное, чтобы данные обрабатывались сразу на борту. Эти вопросы технически достаточно сложные, но они сегодня уже решаются», — заявил Белоусов.

В ходе инспекции Белоусова в группировке войск «Центр» особое внимание было уделено развитию беспилотных технологий. Начальник профильного отдела доложил, что уже полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения войск беспилотных систем (БПС). По словам генерал-полковника Дениса Лямина, появление таких групп позволило четко разделить боевые задачи расчетов на три направления: огневое поражение, противодействие вражеским беспилотникам и логистические миссии.