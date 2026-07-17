Войти
Известия.ru

Белоусову в группировке войск «Центр» доложили о работе системы «Свод»

594
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заслушал доклад командующего группировкой войск «Центр» генерал-майора Константина Нечаева о работе системы «Свод». Об этом 16 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Генерал-майор Константин Нечаев доложил министру обороны, что в рамках десятимесячной опытно-боевой эксплуатации системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «Свод» в объединении выстроена автоматизированная система огневого поражения», — рассказали в ведомстве.

Глава Минобороны дал поручение доработать программно-аппаратный комплекс, чтобы действия расчетов БПЛА получали более детальную и точную оценку. Также Белоусов отметил, что в «Своде» создана «Витрина данных» для обучения нейросетей на основе искусственного интеллекта.

«Что касается искусственного интеллекта в беспилотниках мы создали «Витрину данных», чтобы производители включились в работу по обучению нейронных сетей. Главное, чтобы данные обрабатывались сразу на борту. Эти вопросы технически достаточно сложные, но они сегодня уже решаются», — заявил Белоусов.

В ходе инспекции Белоусова в группировке войск «Центр» особое внимание было уделено развитию беспилотных технологий. Начальник профильного отдела доложил, что уже полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения войск беспилотных систем (БПС). По словам генерал-полковника Дениса Лямина, появление таких групп позволило четко разделить боевые задачи расчетов на три направления: огневое поражение, противодействие вражеским беспилотникам и логистические миссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 09:58
  • 1
«Кто командир дивизии – ты или я?» Чем грозит частая смена министров обороны на Украине
  • 16.07 21:38
  • 0
Комментарий к "Шерман в РККА: как надёжный танк стал заложником плохой системы"
  • 16.07 20:30
  • 0
Комментарий к "Снова «Трудно быть богом». Как новый сериал обойдется с книгой Стругацких"
  • 16.07 19:58
  • 1
Комментарий к "Почему советский сериал 1980 года «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» один из лучших экранизированных произведений Артура Конан Дойля?"
  • 16.07 18:15
  • 0
Комментарий к "«Нет аналогов в мире». Почему лучший автомат заряжания для танков не ставят на Т-90М?"
  • 16.07 17:02
  • 0
Комментарий к "Советские асы сбили 45 самолётов США, потеряв один. Поражение которое Америка не может забыть"
  • 16.07 11:40
  • 16303
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 06:56
  • 0
Комментарий к "Почему православная вера в Российской империи держалась исключительно на штыках"
  • 16.07 06:12
  • 0
Пояснения к "А если сравнить некоторые войны"
  • 16.07 01:47
  • 2
Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
  • 15.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Снарядный голод, которого не было: величайшая мистификация Первой мировой"
  • 15.07 13:40
  • 1
На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
  • 15.07 13:27
  • 1
Российский УТС Spectra Tango впервые взлетел с отечественным двигателем
  • 14.07 22:55
  • 0
Комментарий к "Сословный строй сталинского социализма. Как Ельцин и рабочий класс разрушили СССР."
  • 14.07 20:36
  • 0
О советских ОБТ