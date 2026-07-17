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Военное обозрение

В конгрессе США голосовали по вопросу лишения Израиля военной помощи

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Источник изображения: topwar.ru

Палата представителей США отклонила поправку республиканца Томаса Мэсси о прекращении военной помощи Израилю. Несмотря на решительное поражение (314 голосов против 104), голосование обнажило глубокий раскол в Демократической партии: 103 из 212 демократов поддержали инициативу, которая лишила бы Израиль ежегодной помощи в размере 3,3 млрд долларов.

Это стало самым ярким сигналом трансформации партии, где ещё недавно поддержка Израиля была почти единодушной. За прекращение финансирования проголосовали не только прогрессисты, но и бывший спикер Нэнси Пелоси. Раскол достиг высшего руководства: лидер меньшинства Хаким Джеффрис выступил против, а его заместитель Кэтрин Кларк — за.

Кларк:

Мы не должны давать карт-бланш на военную помощь стране, которая не соблюдает законы и ценности США.

Джеффрис же назвал поправку «чрезмерно широкой».

В США инициативу о лишении Израиля военно-финансовой помощи называют «обречённой на провал» по ряду причин. Во-первых, даже при гипотетическом принятии в Палате представителей, она была бы блокирована в Сенате, где большинство у Республиканской партии. Во-вторых, президент Дональд Трамп пообещал наложить вето, сделав поддержку Израиля краеугольным камнем своей политики. В-третьих, республиканское большинство палаты (215 голосов) выступило единым фронтом против. Таким образом, демократы могли голосовать за поправку без практических последствий, что и превратило голосование в политический жест на фоне приближающихся промежуточных выборов.

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Израиль
США
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Трамп Дональд
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