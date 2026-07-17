Боец рассказал о преимуществах роботизированного комплекса "Курьер"

НРТК "Курьер" может продолжать движение даже после попадания FPV-дрона

БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Оператор беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск "Север" с позывным Белый рассказал РИА Новости, что российский наземный робототехнический комплекс "Курьер" имеет значительные преимущества перед аналогичной техникой противника: он устойчив к подавлению РЭБ, способен продолжать движение даже после попадания FPV-дрона, а перехватить его сигнал практически невозможно.

НРТК "Курьер" - многоцелевая дистанционно управляемая гусеничная платформа, применяемая в зоне СВО для доставки грузов, эвакуации раненых и разминирования. Ранее бойцы группировки "Север" оснащали "Курьер" системой из пяти огнеметов и использовали его для борьбы с магнитными минами.

"У него (НРТК "Курьер" - ред.) есть возможность управления посредством оптоволокна и по радиоуправлению, которое сложно очень подавить средствами РЭБ противника. В их наземных комплексах в основном используется управление и видео как на FPV. То есть оно спокойно подавляется", - сообщил РИА Новости Белый.

По его словам, конструкция "Курьера" из толстого железа позволяет даже при попадании стандартного FPV-дрона спокойно продолжить движение. Кроме того, за все время эксплуатации ни разу не удалось перехватить управление комплексом. В отличие от него, техника противника легко глушится и перехватывается.

"За все время использования ни разу еще у противника не получилось перехватить. Многие подразделения (противника - ред.) устанавливают себе дополнительное оборудование, то есть пытаются перехватить изображение комплексов летательных либо наземных, чтобы знать, куда он движется. У этой техники это практически невозможно", - подчеркнул Белый.

Оператор отметил, что противнику не удалось захватить ни один робототехнический комплекс "Курьер".

"У них много вариантов наземных комплексов, но они банально просты... Очень легко перехватываются, глушатся, что, соответственно, с этим "Курьером" практически невозможно", - резюмировал Белый.