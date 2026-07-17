Великобритания начала поставки стволов для артиллерийских орудий на Украину

ЦАМТО, 16 июля. Минобороны Великобритании 15 июля объявило о начале поставок стволов британского производства для артиллерийских орудий на Украину.

Первые четыре ствола были отгружены в качестве опытных поковок в рамках контракта стоимостью 61 млн. фунтов стерлингов (около 82,2 млн. долл.), заключенного с компанией BAE Systems в январе 2025 года.

Контракт предусматривает изготовление стволов для артиллерийских систем калибра 105 мм и 155 мм. Производство заготовок стволов осуществляется на предприятии Sheffield Forgemasters в Южном Йоркшире, окончательная механическая обработка и интеграция в орудийные системы выполняются непосредственно на Украине. Головным исполнителем и координатором технической интеграции выступает компания BAE Systems.

Общий плановый объем программы составляет до 150 стволов. Первые четыре единицы отправлены как опытные образцы для подтверждения качества производственных процессов украинскими промышленными партнерами. Темп серийного производства на данном этапе составляет 8 стволов в месяц. Решение о переходе к полномасштабному серийному производству будет принято по итогам испытаний.

Контракт был анонсирован 16 января 2025 года в ходе визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев совместно с президентом Украины В.Зеленским. Первоначальное решение о возобновлении производства заготовок стволов было принято британским Минобороны летом 2024 года после переговоров с украинской стороной, в ходе которых проблема дефицита сменных стволов была обозначена как приоритетная.

Производство данного типа заготовок возобновлено в Великобритании впервые почти за два десятилетия. Параллельно с программой поставок на Украину, компания BAE Systems в июне 2025 года ввела в эксплуатацию новый завод по производству артиллерийских систем в Шеффилде площадью 8733 м2 стоимостью 25 млн. фунтов стерлингов. Мощности предприятия рассчитаны примерно на 100 высококвалифицированных рабочих мест. Всего в программе задействованы более 60 предприятий британской промышленной цепочки поставок.

По заявлению Министерства обороны Великобритании, полученные заготовки стволов позволят украинским предприятиям отработать собственные производственные процессы в целях перспективной локализации изготовления компонентов. Конкретная номенклатура артиллерийских систем Вооруженных сил Украины, для которых предназначены новые стволы, официально не раскрывается.