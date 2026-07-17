Минобороны: комплекс анализа данных с БПЛА постоянно совершенствуется

МО: комплекс анализа данных с БПЛА в "Центре" постоянно совершенствуется

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комплекс для получения и систематизации данных с разных беспилотников в российской группировке войск "Центр" постоянно совершенствуется, сообщило Минобороны РФ​.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", сообщило в четверг российское военное ведомство. На пункте управления одного из объединений Белоусов заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности.

"Подразделения беспилотных систем объединения с мая 2025 года интегрируются в систему аналитики данных, позволяющую в автоматизированном режиме обобщать и анализировать поступающую информацию о применении различных беспилотных систем. Данный комплекс постоянно совершенствуется", - сказал начальник отдела беспилотных систем объединения, слова которого приведены в сообщении.