Белоусов поручил доработать комплекс для оценки действий расчетов БПЛА

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов поручил доработать в группировке "Центр" программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА, сообщило Минобороны России.

Белоусов в ходе рабочей поездки в войска группировки войск "Центр" на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности. Белоусову доложили, что по его поручению в подразделениях беспилотных систем созданы и укомплектованы личным составом аналитические группы. Работа данных подразделений позволяет детально проводить анализ применения беспилотных систем и выстраивать более эффективное использование дронов по поражению противника.

"После создания аналитических групп в соединениях группировки войск, мы предложили разделить задачи для расчетов на огневое поражение, противодействие БПЛА и специальные логистические задачи", - сказал начальник штаба группировки войск "Центр" генерал-полковник Денис Лямин.

В ходе заслушивания глава российского военного ведомства дал поручение доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА.

"Мы сразу будем видеть объективную эффективность расчетов, смотря на специфику выполняемой задачи операторами в программно-аппаратном комплексе. Профильные службы уже работают над этим", - подчеркнул Белоусов.