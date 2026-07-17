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РИА Новости

В подразделениях беспилотных систем "Центра" создали аналитические группы

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Флаг России
Флаг России.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Захаров

МО: в подразделениях БПС группировки "Центр" созданы аналитические группы

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аналитические группы созданы в подразделениях беспилотных систем российской группировки войск "Центр" по поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова, сообщили в Минобороны РФ.

Белоусов в ходе совершил рабочую поездку в войска группировки "Центр". На пункте управления одного из объединений командующий группировкой Валерий Солодчук доложил ему о выполнении войсками боевых задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника, командующий объединением группировки Константин Нечаев доложил, что за 10 месяцев опытно-боевой эксплуатации системы "СВОД" в объединении выстроена автоматизированная система огневого поражения.

"Министру обороны РФ доложили, что по его поручению в подразделениях БПС созданы и укомплектованы личным составом аналитические группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа этих подразделений позволяет детально проводить анализ применения беспилотных систем и выстраивать более эффективное использование дронов по поражению противника.

"После создания аналитических групп в соединениях группировки войск, мы предложили разделить задачи для расчетов на огневое поражение, противодействие БПЛА и специальные логистические задачи", - приводит МО РФ слова начальника штаба группировки "Центр" Дениса Лямина.

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