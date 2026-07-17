Начались летные испытания первого истребителя Eurofighter Tranche-4 ВВС Германии

ЦАМТО, 16 июля. Компания Airbus Defence and Space 15 июля объявила о начале летных испытаний первого истребителя Eurofighter версии Tranche-4, предназначенного для ВВС Германии в рамках проекта Quadriga.

Первый полет одноместный самолет с регистрационным номером "34+02" выполнил 14 июля на аэродроме линии окончательной сборки Airbus Defence and Space в Манхинге. В ходе полета продолжительностью более часа были оценены основные летные характеристики истребителя, работа двигателя, системы управления полетом, гидравлических и электрических систем, проверены приборы в кабине пилота и навигационные системы.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2020 года компания Airbus заключила контракт на поставку 38 новых истребителей Eurofighter Tranche-4 (также носят обозначение EF-2000 и Typhoon)для ВВС Германии. Проект Quadriga предусматривает поставку 30 одноместных и 8 двухместных самолетов. Новые истребители постепенно заменят самолеты версии Tranche-1, которые были поставлены в период 2003-2008 гг. Общая стоимость программы оценивается в 5,5 млрд. евро. Помимо самолетов, будут поставлены запасные части, наземное испытательное оборудование и специальный инструмент.

Новые истребители будут оснащены современной РЛС с АФАР с электронным сканированием ECRS Mk.1. Это позволит пилотам более эффективно обнаруживать, сопровождать и поражать наземные и воздушные цели. РЛС также имеет более высокую устойчивость к воздействию РЭБ. Кроме того, ВС Германии планируют оснастить 15 самолетов подвесными контейнерами РЭБ Arexis компании Saab.

Airbus Defence and Space планирует выполнить поставку первой партии Eurofighter Tranche-4 до конца 2026 года после получения сертификата типа. Поставки будут продолжаться до 2030 года. Как предполагается, новые самолеты будут эксплуатироваться до 2060 года.

В прошлом году Берлин также подписал контракт на покупку еще 20 истребителей Eurofighter в версии Tranche-5, которые должны быть поставлены к 2034 году.

По информации Airbus, в целом заказчики Eurofighter законтрактовали 769 самолетов различных траншей. Из них на текущий момент поставлено 618 ед.