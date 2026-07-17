В России допустили работу «приличного комплекса РЭБ» в Иране

В России допустили эффективное подавление американских дронов в Иране системой РЭБ

Дроны-камикадзе LUCAS, которыми США атаковали важные объекты на юге Ирана, могли подавить неизвестным комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Наличие эффективной системы допустил Telegram-канал «Военная хроника».

Автор допустил, что LUCAS вместе с безэкипажными катерами направили для поражения неизвестных объектов на иранской военно-морской базе в Бендер-Аббасе. Судя по фото, часть перехваченных дронов не получила повреждения.

«Некоторые из БПЛА-камикадзе находятся в отличном состоянии, что наводит на мысль о работе приличного комплекса РЭБ», — говорится в сообщении.

Дрон LUCAS является доработанной копией иранского аппарата Shahed-136. Американский дрон получил треугольное крыло, двигатель внутреннего сгорания и более совершенное радиоэлектронное оборудование.

В феврале портал Defence Network писал, что американский тяжелый дрон MQ-4C Triton, который исчез с радаров в районе Персидского залива, могли подавить российские или китайские системы РЭБ.