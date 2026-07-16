Завершился весенний призыв на службу в ВС России

Минобороны сообщило о завершении весеннего периода отправки призывников в ВС РФ

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Весенний период отправки призывников на военную службу в Вооруженные силы РФ завершен, в войска отправились 141 тысяча новобранцев, сообщило в среду Минобороны РФ.

"В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 года №998 в весеннем периоде отправок для прохождения военной службы направлено 141 тысяча граждан, призванных на военную службу", - говорится в сообщении.

Оповещение призывников о явке в военный комиссариат осуществлялось электронными повестками. Информация о их направлении вносилась в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток. Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направлялись гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг.

Как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены установленными нормами довольствия.

Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 20 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил, 140 рейсов гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.

Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, сообщили в Минобороны.