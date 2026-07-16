Для спецназа Бельгии закупят тактические внедорожники Polaris MRZR D4

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Минобороны Бельгии впервые разместило официальный заказ на закупки для вооруженных сил страны легких тактических внедорожников Polaris MRZR D4. Контракт на сумму 10,6 млн долларов призван расширить возможности подразделений бельгийского спецназа. Закупка транспортных средств была осуществлена с при содействии Агентства поддержки и закупок НАТО.

Заказ Polaris MRZR D4 является ключевой частью продолжающихся усилий Бельгии по модернизации своего изрядно устаревшего парка военной техники. Новые машины призваны заменить исчерпавшие свой ресурс мини-транспортеры Groundhog, находившиеся на непрерывной службе с 2009 года. В настоящее время, помимо армии Бельгии, платформу Polaris используют для выполнения задач, предполагающих быстрое реагирование, более 50 военных и силовых структур по всему миру.

Поскольку некоторые страны НАТО, в частности США и Британия, уже используют именно эти машины, Минобороны Бельгии рассчитывает, что общая с союзниками по альянсу база позволит снизить затраты на техническое обслуживание и гарантирует беспрепятственное взаимодействие многонациональных сил во время совместных учений или активных операций.

Polaris MRZR D4 является универсальным дизельным автомобилем, сконструированным специально для работы в ходе боевых действий в условиях сложного рельефа местности. Этот тактический внедорожник обладает модульной конструкцией, которая позволяет отрядам спецназа при необходимости быстро перекомпоновать автомобиль под различные задачи, включая перевозку войск, доставку груза и медицинскую эвакуацию. При этом одним из его наиболее ценных качеств называются компактные размеры и складной каркас безопасности, благодаря чему Polaris MRZR D4 возможно загружать на борт военно-транспортных самолетов и вертолетов для быстрой переброски в отдаленные зоны конфликта.