Минэкономики ФРГ: Украина стала главным получателем немецкого оружия в 2026 году

По итогам первого полугодия 2026 года Украина стала главным получателем немецкого оружия. Об этом сообщило министерство экономики ФРГ на своем сайте.

«По предварительным данным, в первом полугодии 2026 года [ФРГ] были выданы разрешения на экспорт военной продукции на общую сумму около €13,87 млрд. Основной страной-получателем является Украина, для которой был одобрен экспорт военной продукции на общую сумму около €2,52 млрд», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из этой суммы €9,6 млрд были направлены на оружие, еще €4,3 млрд — на военное оборудование.

15 июля немецкая газета Der Spiegel сообщило, что в «коалиции желающих» остается все меньше стран, готовых помогать Украине. Партнеры по объединению, по данным издания, прежде всего сосредоточены на своем собственном спокойствии. Авторы публикации указали, что с 2023 года число стран ЕС, фактически оказывающих военную помощь Украине, резко сократилось — в 2023 году их было 21, в 2026 году — всего 14.

Ранее в Германии выступили против вступления Украины в Евросоюз.

Александр Афонин