Войти
Деловая газета "Взгляд"

Минобороны РФ: Ракет и «Гераней» хватит на всех

373
0
0
Минобороны РФ: Ракет и «Гераней» хватит на всех
Минобороны РФ: Ракет и «Гераней» хватит на всех.
Источник изображения: @ Алексей Никольский/РИА Новости

«Вооруженные Силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и Гераней хватит на всех!», – этим постом в мессенджере Max Минобороны России сопроводило свои предыдущие сообщения об уничтожениях в среду беспилотниками в портах Одессы и Николаева сухогрузов, перевозивших военные грузы для украинской армии.

"В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении Минобороны в Max. Уточняется, что ударные беспилотники поразили один сухогруз в военном порту Южный, который доставлял грузы для украинских вооруженных сил. Еще два судна с военными грузами были атакованы на рейде порта Одесса, где они ожидали разгрузки.

Кроме того, расчеты дронов "Герань-4 сикер" атаковали сухогрузы в порту Черноморск Одесской области. Под удар также попали украинские корабли в Днепро-Бугском порту в Николаевской области.

Ранее в среду Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Черноморск и Днепро-Бугском морском торговом порту были уничтожены сухогрузы и контейнеровоз.

Днем ранее, 14 июля, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении трех сухогрузов на рейде порта Одесса. В сообщении Минобороны отмечалось, что для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты.

Также в этот день стало известно об ударе по сухогрузу, который, по данным российского военного ведомства, разгружал в порту Южный в Одесской области груз военного назначения для украинской армии. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов в акватории Черного моря, следовавших по маршруту из порта Черноморск в Одессу.

В понедельник Минобороны России сообщило об атаке на два сухогруза, находившихся в порту Южный. По информации ведомства, для поражения целей были использованы ударные беспилотные летательные аппараты, а сами суда и объекты в порту работали в интересах украинских вооруженных сил.

В воскресенье российское оборонное ведомство заявило об ударах по объектам в порту Черноморск Одесской области. В результате атаки, согласно сообщению Минобороны, были поражены четыре морские цели. Среди них – сейнер, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров, а также патрульный катер, паром и сухогруз. В ведомстве подчеркнули, что целью операции было снижение возможностей Украины по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.

Ранее украинские власти сообщали об атаке на три сухогруза, следовавших через Черное море в украинские порты.

Валерия Городецкая

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 06:56
  • 0
Комментарий к "Почему православная вера в Российской империи держалась исключительно на штыках"
  • 16.07 06:12
  • 0
Пояснения к "А если сравнить некоторые войны"
  • 16.07 04:46
  • 16300
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 01:47
  • 2
Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
  • 15.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Снарядный голод, которого не было: величайшая мистификация Первой мировой"
  • 15.07 13:40
  • 1
На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
  • 15.07 13:27
  • 1
Российский УТС Spectra Tango впервые взлетел с отечественным двигателем
  • 14.07 22:55
  • 0
Комментарий к "Сословный строй сталинского социализма. Как Ельцин и рабочий класс разрушили СССР."
  • 14.07 20:36
  • 0
О советских ОБТ
  • 14.07 18:20
  • 0
Комментарий к "А вы точно основные танки?"
  • 14.07 14:11
  • 4
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 14.07 03:01
  • 0
Комментарий к "Почему израильский танк «Меркава» считается самой странной машиной нашего времени? Правда ли, что его придумали советские инженеры?"
  • 14.07 02:51
  • 1
ВВС Филиппин ожидают поставку шести дополнительных самолетов A-29B "Супер Тукано" в 4-м квартале 2026 года
  • 14.07 02:42
  • 1
ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»
  • 13.07 19:31
  • 0
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"