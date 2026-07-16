«Истребитель нового поколения»: состоялся первый полёт Eurofighter Quadriga

Источник изображения: topwar.ru

14 июля 2026 года состоялся первый полёт Eurofighter Quadriga – новой модификации истребителя, разрабатываемой компанией Airbus Defence and Space для ВВС Германии:

Это не просто модернизация имеющейся платформы. Это техника нового поколения.

Благодаря этой последней версии Люфтваффе планирует довести свой истребительный парк до нового стандарта.

Проект Quadriga, запущенный в 2020 году, предусматривает замену устаревающих самолётов первой очереди Tranche 1 на более совершенные многоцелевые истребители. Всего ВВС ФРГ планирует обзавестись 38 машинами новой модификации Tranche 4 до 2030 года, выведя из эксплуатации столько же единиц Tranche 1.

Tranche 4 обладает новым радаром с АФАР Mark 1 (ECRS Mk1) от компаний Hensoldt и Indra (первые экземпляры будут оснащены РЛС в конфигурации Step 0, созданной на основе ECRS Mk0, уже используемого Кувейтом и Катаром). Он имеет улучшенные возможности обнаружения целей в воздухе, обладает различными режимами картографирования местности и способен действовать в условиях РЭБ. Также новая модификация отличается обновлённой архитектурой авионики и увеличенной вычислительной мощностью, способной обеспечить работу перспективного программного обеспечения.

Eurofighter Quadriga:

Источник изображения: topwar.ru

15 самолётов модификации Quadriga будут оснащены подвесными контейнерами Saab Arexis, которые расположатся на законцовках крыла. Данный вариант станет специализированной платформой, предназначенной для ведения РЭБ. Airbus также интегрирует усовершенствованную противорадиолокационную ракету AGM-88E (AARGM) для подавления ПВО противника. Данная версия должна завершить сертификацию в 2030 году.

Программа Quadriga является частью более масштабного возрождения производства Eurofighter. Италия заказала 24 самолёта серии Tranche 4 для замены своих самых старых Eurofighter, а Испания приобретает 45 бортов в рамках проектов Halcón I и Halcón II для обновления и расширения своего флота. Британия, сделав ставку на совершенно новый самолёт GCAP, отказалась от покупки Eurofighter последней модификации, но поддерживает экспорт 20 бортов в Турцию. Также Германия заказала 25 машин перспективного варианта Tranche 5 с поставкой до 2034 года.