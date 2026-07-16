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Военные страницы

Ад для пехоты: наземный робот-камикадзе «Штурмовик» ворвался на передовую

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НРТК «Штурмовик»
НРТК «Штурмовик».
Источник изображения: Дрон форс аэро

Российские военнослужащие начали применять модернизированный НРТК «Штурмовик» на передовой. Комплекс используют для доставки грузов, разминирования, прокладки проходов для пехоты и в качестве камикадзе.

Модернизированный наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Штурмовик» начали применять в зоне специальной военной операции. Разработчики увеличили его колёсную базу в 1,5 раза и расширили отсек для перевозимого груза. На обычной дороге платформа может транспортировать до 70 кг, а на пересечённой местности – до 50 кг.

Изменения в конструкцию внесли с учётом пожеланий российских военнослужащих. Комплекс получил сменную колёсную базу, которую можно адаптировать для движения по грунту, песку и болотистой местности. В передней и задней частях платформы также установили два модуля с видеокамерами, позволяющие оператору контролировать пространство вокруг машины.

«Это было необходимо для получения полного контроля над обстановкой. „Штурмовик“ показал себя как самый бюджетный вариант среди НРТК в России и может использоваться в самых разных вариациях — для разминирования местности, прокладки троп для пехоты, в качестве дрона-камикадзе и дрона-доставщика <…> Военные отзываются положительно, называя “Штурмовик” очень интересным наземным роботом», – сообщили в компании «Дрон форс аэро».

«Штурмовик» может обследовать маршруты и прокладывать безопасные проходы перед выдвижением пехоты. Кроме того, платформу разрешается использовать для доставки грузов и выполнения задач в качестве наземного дрона-камикадзе. Прообразом комплекса стала колёсная боевая машина времён Первой мировой войны «Царь-танк».

О том, что в России раскрыли модернизированный вариант танка Т-80, мы писали здесь.

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Страны
Россия
Продукция
Т-80
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