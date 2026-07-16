«Когнитрон»: в «Росатоме» представили платформу для создания ИИ-агентов

В мае 2026 года решение внесли в реестр российского программного обеспечения

В госкорпорации «Росатом» разработали платформу «Когнитрон» для создания ИИ-агентов и интеллектуальных помощников. Система предназначена для обучения и развертывания моделей искусственного интеллекта, поддерживает работу с текстами, изображениями, аудио- и видеоматериалами, а также позволяет адаптировать языковые модели под корпоративные задачи без участия разработчиков.

Платформа рассчитана на создание специализированных ИИ-ассистентов для юристов, инженеров, специалистов по закупкам, контролю качества и других сотрудников. Она также станет частью корпоративного хранилища данных «Росатома», где будет использоваться, в частности, для интеллектуального поиска ценовой информации и анализа ранее закупленной продукции.

Кроме того, «Когнитрон» может применяться при проектировании объектов, проверке технической документации, анализе рисков, поиске нормативных требований, технической поддержке и обработке больших массивов документов. В атомной отрасли систему рассматривают как инструмент для автоматизации рабочих процессов и поддержки персонала при эксплуатации объектов.