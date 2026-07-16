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Российская газета

Названы некоторые характеристики нового дрона "Герань-4"

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Реактивный БПЛА «Герань-4»
Реактивный БПЛА «Герань-4».
Источник изображения: Изображение предоставлено по лицензии CC0 – общественное достояние

В социальных сетях разошлось видео, размещенное каналом "Сталинские соколы". В нем показано уничтожение украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме Вознесенск (Николаевская область). Это произошло в конце июня текущего года.

Крылатая машина противника относилась к модернизированной версии МУ1. Ее атаковали новым российским беспилотником "Герань-4 Сикер" с турбореактивным двигателем. В результате попадания вражеский самолет, готовящийся к выполнению боевого задания, загорелся.

Кроме него был поражен еще один "двадцать девятый". Его заправляли внутри железобетонного укрытия.

В этом же ролике раскрыты некоторые характеристики применявшегося БПЛА. Указывается, что он имеет дальность полета в 550 км. Вес боевой части составляет 50 кг. Скорость - 300 км/ч. БПЛА оборудован аппаратурой с машинным зрением, что позволяет с высокой точностью уничтожать наземные цели.

Алексей Моисеев

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