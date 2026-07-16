ОСК подтвердила финансовую устойчивость и надежность

Рейтинговое агентство НКР присвоило Объединенной судостроительной корпорации кредитный рейтинг AAA.ru со стабильным прогнозом. Как отметили в пресс-службе ОСК, это решение подтверждает надежность и финансовую устойчивость корпорации. Агентство отметило общенациональный характер деятельности компании и диверсификацию активов.

При формировании рейтинга НКР учитывалось, что ОСК является ключевым судостроительным холдингом России, а также возросший приоритет развития российского судостроения в условиях геополитических вызовов и необходимости импортозамещения.

"НКР положительно оценили высокую способность ОСК к обслуживанию долга, планомерное развитие практики корпоративного управления и управления рисками, наличие долгосрочной стратегии развития, которая адаптируется с учетом расширения инвестиционной программы корпорации", – подчеркнули в пресс-службе ОСК.

Кредитное рейтинговое агентство НКР (входит в группу компаний РБК) создано в 2019 году и в том же году включено в реестр аккредитованных рейтинговых агентств. Рейтинги НКР в регулировании используют Банк России, Московская Биржа, СПБ Биржа, НРД, другие ведомства и коммерческие компании. С февраля 2022 года ВЭБ.РФ включил НКР в перечень верификаторов зеленых финансовых инструментов.

ОСК создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году, 100% ее акций находятся в федеральной собственности. В августе 2023 года президент Владимир Путин решил передать банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет; в октябре указ о передаче был подписан.

После передачи ОСК в управление ВТБ глава банка Андрей Костин в сентябре 2023-го говорил о необходимости перестроить управление корпорацией, которое на момент передачи было неэффективным, и вложить инвестиции в обновление производственных мощностей.