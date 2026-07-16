Войти
Flotprom

ОСК подтвердила финансовую устойчивость и надежность

270
0
0
Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации"
Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Рейтинговое агентство НКР присвоило Объединенной судостроительной корпорации кредитный рейтинг AAA.ru со стабильным прогнозом. Как отметили в пресс-службе ОСК, это решение подтверждает надежность и финансовую устойчивость корпорации. Агентство отметило общенациональный характер деятельности компании и диверсификацию активов.

При формировании рейтинга НКР учитывалось, что ОСК является ключевым судостроительным холдингом России, а также возросший приоритет развития российского судостроения в условиях геополитических вызовов и необходимости импортозамещения.

"НКР положительно оценили высокую способность ОСК к обслуживанию долга, планомерное развитие практики корпоративного управления и управления рисками, наличие долгосрочной стратегии развития, которая адаптируется с учетом расширения инвестиционной программы корпорации", – подчеркнули в пресс-службе ОСК.

Кредитное рейтинговое агентство НКР (входит в группу компаний РБК) создано в 2019 году и в том же году включено в реестр аккредитованных рейтинговых агентств. Рейтинги НКР в регулировании используют Банк России, Московская Биржа, СПБ Биржа, НРД, другие ведомства и коммерческие компании. С февраля 2022 года ВЭБ.РФ включил НКР в перечень верификаторов зеленых финансовых инструментов.

ОСК создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году, 100% ее акций находятся в федеральной собственности. В августе 2023 года президент Владимир Путин решил передать банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет; в октябре указ о передаче был подписан.

После передачи ОСК в управление ВТБ глава банка Андрей Костин в сентябре 2023-го говорил о необходимости перестроить управление корпорацией, которое на момент передачи было неэффективным, и вложить инвестиции в обновление производственных мощностей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Костин Андрей
Путин Владимир
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 06:56
  • 0
Комментарий к "Почему православная вера в Российской империи держалась исключительно на штыках"
  • 16.07 06:12
  • 0
Пояснения к "А если сравнить некоторые войны"
  • 16.07 04:46
  • 16300
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 01:47
  • 2
Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
  • 15.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Снарядный голод, которого не было: величайшая мистификация Первой мировой"
  • 15.07 13:40
  • 1
На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
  • 15.07 13:27
  • 1
Российский УТС Spectra Tango впервые взлетел с отечественным двигателем
  • 14.07 22:55
  • 0
Комментарий к "Сословный строй сталинского социализма. Как Ельцин и рабочий класс разрушили СССР."
  • 14.07 20:36
  • 0
О советских ОБТ
  • 14.07 18:20
  • 0
Комментарий к "А вы точно основные танки?"
  • 14.07 14:11
  • 4
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 14.07 03:01
  • 0
Комментарий к "Почему израильский танк «Меркава» считается самой странной машиной нашего времени? Правда ли, что его придумали советские инженеры?"
  • 14.07 02:51
  • 1
ВВС Филиппин ожидают поставку шести дополнительных самолетов A-29B "Супер Тукано" в 4-м квартале 2026 года
  • 14.07 02:42
  • 1
ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»
  • 13.07 19:31
  • 0
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"