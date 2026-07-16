Показаны испытания первой европейской рельсовой пушки

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Франко-немецкий институт ISL показал первые полигонные испытания электромагнитной рельсовой пушки, проведённые 29 июня. Ранее тестирование проходило только в лабораторных условиях.

Как отмечается в издании Army Recognition, с учётом габаритов пусковой установки речь идёт, вероятно, о 25-мм системе RAFIRA, разгоняющей снаряды массой 100 г до скорости более 5 Мах при нагрузках, превышающих 100 тыс. g. Ёмкость конденсаторной батареи составляет 3,06 до 3,4 МДж. Данный проект, направленный на создание нового средства борьбы с противокорабельными ракетами, стартовал в 2024 году и предусматривает разработку ПУ и СУО.

Рельсотрон представляет собой электромагнитный ускоритель масс, который разгоняет снаряд с помощью силы Лоренца без использования энергии пороховых газов. Он летит исключительно за счёт колоссального электрического импульса.

Рельсотроны сталкиваются с жёсткими техническими ограничениями, такими как огромный износ ствола, колоссальные требования к питанию (для одного выстрела нужна энергия небольшой электростанции) и высокий перегрев. Эти проблемы привели к сворачиванию в США в 2022 году программы создания оружия такого типа, которая реализовывалась на протяжении 17 лет и обошлась в $500 млн.

Как указывается, в настоящее время разработку рельсовых пушек ведут такие страны, как Япония (40-мм ATLA с конденсаторной батареей на 5 МДж), Индия (30-мм система, приближающаяся к 10 МДж) и Китай, который установил большую экспериментальную ПУ на десантном корабле типа 072III и провел её испытания в море:

Ни одна из этих программ не привела к созданию действующей рельсовой пушки, поскольку физические барьеры остаются неизменными.