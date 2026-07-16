Войти
Военное обозрение

Показаны испытания первой европейской рельсовой пушки

290
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Франко-немецкий институт ISL показал первые полигонные испытания электромагнитной рельсовой пушки, проведённые 29 июня. Ранее тестирование проходило только в лабораторных условиях.

Как отмечается в издании Army Recognition, с учётом габаритов пусковой установки речь идёт, вероятно, о 25-мм системе RAFIRA, разгоняющей снаряды массой 100 г до скорости более 5 Мах при нагрузках, превышающих 100 тыс. g. Ёмкость конденсаторной батареи составляет 3,06 до 3,4 МДж. Данный проект, направленный на создание нового средства борьбы с противокорабельными ракетами, стартовал в 2024 году и предусматривает разработку ПУ и СУО.

Рельсотрон представляет собой электромагнитный ускоритель масс, который разгоняет снаряд с помощью силы Лоренца без использования энергии пороховых газов. Он летит исключительно за счёт колоссального электрического импульса.

Рельсотроны сталкиваются с жёсткими техническими ограничениями, такими как огромный износ ствола, колоссальные требования к питанию (для одного выстрела нужна энергия небольшой электростанции) и высокий перегрев. Эти проблемы привели к сворачиванию в США в 2022 году программы создания оружия такого типа, которая реализовывалась на протяжении 17 лет и обошлась в $500 млн.

Как указывается, в настоящее время разработку рельсовых пушек ведут такие страны, как Япония (40-мм ATLA с конденсаторной батареей на 5 МДж), Индия (30-мм система, приближающаяся к 10 МДж) и Китай, который установил большую экспериментальную ПУ на десантном корабле типа 072III и провел её испытания в море:

Ни одна из этих программ не привела к созданию действующей рельсовой пушки, поскольку физические барьеры остаются неизменными.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Япония
Проекты
Рельсотрон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 06:56
  • 0
Комментарий к "Почему православная вера в Российской империи держалась исключительно на штыках"
  • 16.07 06:12
  • 0
Пояснения к "А если сравнить некоторые войны"
  • 16.07 04:46
  • 16300
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 01:47
  • 2
Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
  • 15.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Снарядный голод, которого не было: величайшая мистификация Первой мировой"
  • 15.07 13:40
  • 1
На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
  • 15.07 13:27
  • 1
Российский УТС Spectra Tango впервые взлетел с отечественным двигателем
  • 14.07 22:55
  • 0
Комментарий к "Сословный строй сталинского социализма. Как Ельцин и рабочий класс разрушили СССР."
  • 14.07 20:36
  • 0
О советских ОБТ
  • 14.07 18:20
  • 0
Комментарий к "А вы точно основные танки?"
  • 14.07 14:11
  • 4
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 14.07 03:01
  • 0
Комментарий к "Почему израильский танк «Меркава» считается самой странной машиной нашего времени? Правда ли, что его придумали советские инженеры?"
  • 14.07 02:51
  • 1
ВВС Филиппин ожидают поставку шести дополнительных самолетов A-29B "Супер Тукано" в 4-м квартале 2026 года
  • 14.07 02:42
  • 1
ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»
  • 13.07 19:31
  • 0
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"