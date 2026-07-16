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Военное обозрение

Турция показала нанесение глубокого удара ракетой JET-230 с БПЛА KIZILELMA

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания Baykar Technologies показала запуск сверхзвуковой ракеты класса «воздух-поверхность» JET-230 с борта серийного образца ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar KIZILELMA S2.

Как утверждается, в ходе испытания ракета пролетела более 120 км и успешно поразила условную морскую цель. При этом, как было заявлено, она может преодолеть свыше 200 км:

Таким образом, БПЛА KIZILELMA обрёл возможность наносить высокоточные глубокие удары, не подвергая лётчиков пилотируемой авиации опасности.

JET-230, разработанная турецкой компанией ROKETSAN, представляет собой изделие воздушного базирования, использующее аэробаллистическую траекторию. Вместо того чтобы следовать низкому профилю полёта обычной КР, ракета идёт по квазибаллистической дуге в верхних слоях стратосферы со скоростью около 2,5 Мах, будучи способной совершать резкие противозенитные манёвры на финишной прямой, чтобы пробить ПВО противника.

Источник изображения: topwar.ru

Для наведения на цель используется полуактивная лазерная ГСН. Целеуказание может осуществляться как наземными корректировщиками, так и напрямую с оптико-электронной станции TOYGUN EOTS, установленной на самом беспилотнике Kızılelma. ГСН дополняется ИНС и многоканальной спутниковой навигацией. Масса ракеты составляет 210 кг. БЧ весом 42 кг является осколочно-фугасной и содержит тысячи высокопрочных стальных шариков, что резко увеличивает площадь поражения при взрыве (радиус эффективного поражения более 55 м). Возможен дистанционный подрыв при подлёте к цели.

KIZILELMA позиционируется в качестве «реактивного беспилотного истребителя», а не как традиционный ударный дрон. Разработчик указывает на низкую радиолокационную заметность этого ЛА, возможности автономного полёта, повышенную манёвренность. Масса KIZILELMA S2 составляет 8,5 т, грузоподъёмность 1,5 т.

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Страны
Турция
Проекты
БПЛА
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