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ЦАМТО

ЕС и Украина заключили соглашение по беспилотным технологиям

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo

ЦАМТО, 15 июля. В ходе визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский 15 июля подписали соглашение о совместном производстве БЛА в рамках инициативы "Drone Deal".

Это десятый по счету документ данного формата, однако первый, заключенный Украиной непосредственно с Европейским союзом как институтом, сообщает Reuters.

Соглашение предусматривает объединение украинских компетенций в области разработки и применения БЛА с промышленными мощностями государств-членов ЕС. К числу ключевых элементов документа относится создание механизма хранения производимых беспилотных систем на территории государств-членов ЕС. При этом доступ всех 27 государств-членов к украинским технологиям в сфере БЛА, апробированным в боевых условиях, является одной из декларируемых целей соглашения, отмечает Euronews.

Подписанный документ вписывается в контекст действующей программы "EU-Ukraine Drone Alliance" (Альянс беспилотников ЕС-Украина), запущенной Европейской комиссией 5 мая 2026 года. Цель программы – создание интегрированного дронового и контрдронового потенциала на основе боевого опыта Украины.

Формат "Drone Deal" представляет собой долгосрочную программу оборонного сотрудничества, рассчитанную на срок до 10 лет. В ее рамках Украина передает партнерским государствам боевой опыт применения БЛА, экспортирует апробированные в боевых условиях технологии и организует совместные производственные проекты. Типовое соглашение охватывает производство БЛА и беспилотников-перехватчиков, систем ПВО, сенсорных систем и систем предупреждения, совместные программы управления полем боя, производство боеприпасов, а также морские беспилотные системы.

До подписания соглашения с ЕС Украина заключила аналогичные двусторонние документы с девятью государствами: Азербайджаном, Латвией, Литвой, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Эстонией, Нидерландами и Данией.

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Азербайджан
Дания
Катар
Латвия
Литва
Нидерланды
ОАЭ
Саудовская Аравия
Украина
Эстония
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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